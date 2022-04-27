Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Köse kimdir, kaç yaşındadır?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.
MEHMET ALİ KÖSE ET VE SÜT KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI
Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.
MEHMET ALİ KÖSE KİMDİR?
Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Mehmet Ali Köse'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Hazine Müsteşarlığı görevi yaptığı biliniyor.