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Özgün Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Köse kimdir, kaç yaşındadır?
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Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Köse kimdir, kaç yaşındadır?

Et ve Süt Kurumu yönetiminde yapılan değişiklik ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun'un görevden alınması geçtiğimiz ayın son günlerinde duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararı yayınlandı. Buna göre Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Ali Köse getirildi. Peki, Mehmet Ali Köse kimdir, kaç yaşındadır? Mehmet Ali Köse hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Köse kimdir? Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Köse hangi görevlerde bulundu?
Mehmet Ali Köse

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

MEHMET ALİ KÖSE ET VE SÜT KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI

Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.

MEHMET ALİ KÖSE KİMDİR?

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Mehmet Ali Köse'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Hazine Müsteşarlığı görevi yaptığı biliniyor.

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