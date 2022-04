Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Köse kimdir, kaç yaşındadır? Et ve Süt Kurumu yönetiminde yapılan değişiklik ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun'un görevden alınması geçtiğimiz ayın son günlerinde duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararı yayınlandı. Buna göre Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Ali Köse getirildi. Peki, Mehmet Ali Köse kimdir, kaç yaşındadır? Mehmet Ali Köse hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

