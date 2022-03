Et ve Süt Kurumu Yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan kimdir, kaç yaşında? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınırken yerine Mustafa Kayhan getirildi. Et ve Süt Kurumu Yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın seçilmesinin ardından Mustafa Kayhan'ın hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Mustafa Kayhan kimdir, kaç yaşındadır? Osman Uzun neden görevden alındı? Mustafa Kayhan daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte Yeni Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hakkında merak edilen bilgiler...

