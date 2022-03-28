Et ve Süt Kurumu Yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan kimdir, kaç yaşında?

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, yaklaşık 3,5 yıldır sürdürdüğü görevinden alındı. Et ve Süt Kurumu Genel müdürlük görevinden alınan Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜ OSMAN UZUN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun’un geçtiğimiz hafta yaptığı, “Uzun kuyruklar oluşuyordu, o yüzden zam yaptık” açıklaması tepkilere neden olmuştu. Hatta sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, yaklaşık 3,5 yıldır sürdürdüğü görevinden alınarak yerine geçmiş dönemde Hayvancılık Genel Müdürü olarak da görev yapan Mustafa Kayhan atandı.

ET VE SÜT KURUMU GÖREVİNDEN ALINAN OSMAN UZUN KİMDİR?

Osman Uzun, 1960 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 1982 yılında Elazığ’da Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun oldu. 1986 – 1989 Gümüşhane Torul İlçe Müdürlüğü Vet. Hekim olarak görev yapan Uzun, 1989 – 2007 Trabzon Of İlçe Müdürlüğü Vet. Hekim 2007- 2008 EBK Strateji Geliştirme Dai. Başkanı 2008 – 2008 EBK İmalat Dai. Başkanı 2008 – 2010 EBK Strateji Geliştirme Dai. Başkanı 2010 – 2013 EBK İmalat Dai. Başkanı 2013 – 2014 ESK Alım ve Üretim Dairesi Başkanı 2014 – 2015 ESK Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş 2015 – ESK Alım ve Üretim Dairesi Başkanı 2015 – Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 2016 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğüne vekalaten ataması yapılarak bu görevi yürütmeye başladı. 28 Mart 2022 tarihine kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Uzun görevden alındı ve yerine Mustafa Kayhan getirildi.

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YENİ ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA KAYHAN KİMDİR?

Et ve Süt Kurumu Genel müdürü Mustafa Kayhan getirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan görevinden alınarak Bakanlık Müşaviri olarak atanmıştı.