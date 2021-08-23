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Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Memur ve memur emeklisi zam oranları

Memur maaş zamları belli oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren önemli karar bugün verildi. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur maaş zam oranları açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı. Bu kapsamda merak edilen 2022 memur maaşları, memur zam oranları, 2022-2023 emekli memur maaşları, memur emeklisi zam oranları gibi pek çok kavram netleşmiş oldu. Peki, 2022-2023 memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar oldu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Memur ve memur emeklisi zam oranları
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Memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı sonrası zam oranına ilişkin açıklama yaptı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bakan Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını belirtti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayından en düşük memur emekli maaşı 3.276 liraya çıkmıştı. Pazarlık masasında kararlaştırılan oranla ocakta enflasyon farkı hariç en düşük emekli maaşı 3.440 liraya yükselecek. 25 yıl hizmeti olan 1'inci derece ve 4'üncü kademeden emekli öğretmen emeklisinin 3.715 liralık maaşı da temmuzda 4.029 liraya yükselmişti. Bu maaş da ocakta 4.230 liraya çıkacak. Lise ve daha alt öğrenimlerden mezun olan 30 yıllık 3'üncü derecenin 1'inci kademesindeki polis emeklisinin 3.470 lira olan maaşı, Ocak 2022'de 3.644 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) temmuzda 3.782 liradan 4.102 liraya yükselmişti. Yeni zamla 4.307 liraya çıktı.

KİM, NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.

Hükümet ise 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulunurken, memurlar bu tekliften memnun olmamıştı.

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