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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? MB faiz kararı beklentisi ne, saat kaçta açıklanacak?

"Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından meraklan beklenen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistler nisan ayı faiz beklentilerini açıkladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? MB faiz kararı beklentisi ne, saat kaçta açıklanacak?

12:33 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı
Merkez Bankası faiz kararı

"Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? MB faiz kararı beklentisi ne, saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın yatırımı yapan yüz binlerce yatırımcı, nisan ayında TCMB'nin alacağı Para Politikası Kurulu faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? MB faiz kararı beklentisi ne, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.


Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.


EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.


Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.


Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.


Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.


MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.


TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.

#merkez bankası faiz kararı
#Merkez Bankası
#Faiz
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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? MB faiz kararı beklentisi ne, saat kaçta açıklanacak?