"Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? MB faiz kararı beklentisi ne, saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın yatırımı yapan yüz binlerce yatırımcı, nisan ayında TCMB'nin alacağı Para Politikası Kurulu faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? MB faiz kararı beklentisi ne, saat kaçta açıklanacak?