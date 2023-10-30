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31 Ekim 2023 hava durumu raporu! Meteoroloji açıkladı: Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji tarafından 7 il için sarı kodlu uyarı yapılarak kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Ekim hava durumu raporu.

16:05 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 16:15 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM), 31 Ekim 2023 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
MALATYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
(Detaylı bilgi)
VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
(Detaylı bilgi)
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
(Detaylı bilgi)
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
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#meteoroloji
#hava durumu
#31 Ekim Meteoroloji hava raporu
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