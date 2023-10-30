Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim 2023 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu Bursa hava durumu (Detaylı bilgi)

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu Çanakkale hava durumu (Detaylı bilgi)

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu İstanbul hava durumu (Detaylı bilgi)

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu Kocaeli hava durumu (Detaylı bilgi)

Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu Afyonkarahisar hava durumu (Detaylı bilgi)

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu Denizli hava durumu (Detaylı bilgi)

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu İzmir hava durumu (Detaylı bilgi)

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu Muğla hava durumu (Detaylı bilgi)

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu Adana hava durumu (Detaylı bilgi)

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu Antalya hava durumu (Detaylı bilgi)

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu Hatay hava durumu (Detaylı bilgi)

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu Isparta hava durumu (Detaylı bilgi)

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu Ankara hava durumu (Detaylı bilgi)

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu Eskişehir hava durumu (Detaylı bilgi)

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu Konya hava durumu (Detaylı bilgi)

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu Yozgat hava durumu (Detaylı bilgi)

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu Bolu hava durumu (Detaylı bilgi)

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu Düzce hava durumu (Detaylı bilgi)

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı bulutlu Kastamonu hava durumu (Detaylı bilgi)

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu Zonguldak hava durumu (Detaylı bilgi)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu Amasya hava durumu (Detaylı bilgi)

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu Samsun hava durumu (Detaylı bilgi)

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu Tokat hava durumu (Detaylı bilgi)

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu Trabzonspor hava durumu (Detaylı bilgi)

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu Erzurum hava durumu (Detaylı bilgi)

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu Kars hava durumu (Detaylı bilgi)

MALATYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık Malatya hava durumu (Detaylı bilgi)

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu Van hava durumu (Detaylı bilgi)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık Diyarbakır hava durumu (Detaylı bilgi)

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık Gaziantep hava durumu (Detaylı bilgi)

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu Siirt hava durumu (Detaylı bilgi)

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık Şanlıurfa hava durumu (Detaylı bilgi)



