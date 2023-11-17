Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Kuvvetli yağışlar yarın akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece, İstanbul'da ise pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Ege Bölgesi'nde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Kütahya ve Denizli, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların yarın akşam, Afyonkarahisar'da ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, hortum riski, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Ege Bölgesi'nde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Kütahya ve Denizli, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı bulutlu, gök görültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı bulutlu ve bazı illerde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.