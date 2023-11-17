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18 Kasım 2023 hava durumu raporu! Meteoroloji açıkladı: Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Kasım hava durumu tahminini paylaştı. Son tahminlere göre yarın Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Kasım hava durumu raporu.

17:31 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 17:36 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM), 18 Kasım 2023 Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Kuvvetli yağışlar yarın akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece, İstanbul'da ise pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Ege Bölgesi'nde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Kütahya ve Denizli, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın akşam, Afyonkarahisar'da ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, hortum riski, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BURSA 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
(Detaylı bilgi)
ÇANAKKALE 18°C
Yağışlı
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İSTANBUL 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
(Detaylı bilgi)
KOCAELİ 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
(Detaylı bilgi)

Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Ege Bölgesi'nde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Kütahya ve Denizli, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C
Sağanak yağışlı
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DENİZLİ 19°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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İZMİR 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
(Detaylı bilgi)
MUĞLA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C
Parçalı bulutlu, ara ara hafif yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.
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ANTALYA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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HATAY 22°C
Parçalı bulutlu ve açık
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ISPARTA 11C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu ara ara hafif yağışlı
(Detaylı bilgi)
ESKİŞEHİR 16°C
Orta kuvvetli yağış bekleniyor.
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KONYA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
(Detaylı bilgi)
YOZGAT 16°C
Havanın güneşli olması tahmin ediliyor
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Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
(Detaylı bilgi)
DÜZCE 13°C
Havanın yağmurlu geçmesi bekleniyor.
(Detaylı bilgi)
KASTAMONU 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
(Detaylı bilgi)
ZONGULDAK 15°C
Kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.
(Detaylı bilgi)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
SAMSUN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
(Detaylı bilgi)
TOKAT 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
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TRABZON 19°C
Parçalı bulutlu
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Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu, gök görültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C
Parçalı bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor
(Detaylı bilgi)
KARS 5°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
MALATYA 13°C
Parçalı bulutlu ve yağmurlu
(Detaylı bilgi)
VAN 10°C
Parçalı bulutlu ve güneşli
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu ve bazı illerde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C
Parçalı bulutlu ve yağışlı
(Detaylı bilgi)
GAZİANTEP 16°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
SİİRT 15°C
Parçalı bulutlu ve yağışlı
(Detaylı bilgi)
ŞANLIURFA 18°C
Yağmurlu geçmesi bekleniyor
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#meteoroloji
#hava durumu
#31 Ekim Meteoroloji hava raporu
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