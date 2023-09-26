Tövbe duası, işlenen büyük yada küçük günahlar sonrasında af dilemek için okunan duadır. İnsan hata yapar, günah işler çünkü onun fıtratındandır. Eğer bir insan Allah’a yönelirse, Rabbi'ne dönerse, Yüce Mevla da ona döner. Allah’tan ancak ve ancak kafir olanlar ümidini keser. İnsan, hem büyük günahlardan hem de küçük günahlardan pişmanlık duyacak. Peygamberler dahi tevbe etmişlerdir. Tövbe, Allah’a yönelmek demektir, pişmanlıktır, nedamet duymaktır. Yapılan hataları terk etmektir. İşlenilen günahları bırakmaktır. Terk edilen kapıya yeniden gelmektir. Rabbimiz tövbe kapısını her daim açık tutmaktadır. Peki o halde tövbe nasıl edilir, duası nedir? Tövbe istiğfar nasıl getirilir? İşte tövbe istiğfar duası Diyanet Arapça ve Türkçe okunuşu, faziletleri, uzun ve kısa hali.