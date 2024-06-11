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MHRS onaylı randevu kan, idrar tahlili, EMAR, Patoloji, Röntgen çekiminde olacak mı?

MHRS onaylı hastane randevusu başarılı bir şekilde işliyor. Poliklinik randevusu alanlar 'MHRS onaylı randevu testlerde, kan, idrar, EMAR, Patoloji, Röntgen de olacak mı?' sorusunu soruyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

17:32 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 17:32 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Onaylı Randevu Sistemi
Onaylı Randevu Sistemi

Kurban Bayramı'ndan sonra hastanelerde yeni dönem başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Onaylı randevu sistemi nedir?

Onaylı Randevu Sistemi, 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de hayata geçirilen ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastanelerde uygulanan yeni bir randevu sistemidir. Bu sistemin amacı, hasta ve hekimlerin zamanını daha verimli kullanmasını sağlayarak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktır.

Onaylı Randevu Sistemi Nasıl İşliyor?

Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla her zamanki gibi randevu alabiliyorlar.

Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar, MHRS web sitesi, mobil uygulama veya ALO 182 üzerinden randevuya onay vermeleri gerekiyor.

Randevusuna onay vermeyen veya gelmeyeceğini bildirmeyen hastaların randevuları iptal ediliyor ve bu sayede boş kalan randevu saatleri, acil ihtiyaç duyan diğer hastalara tahsis edilebiliyor.

Onaylı Randevu Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Hasta ve hekimlerin zamanını daha verimli kullanmasını sağlar.

Boş randevu oranlarını düşürerek, acil ihtiyaç duyan hastalara daha hızlı erişim imkanı sunar.

Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır.

Sağlık sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlar.

Onaylı Randevu Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler:

Randevunuza onay vermeniz zorunludur. Onay vermemeniz halinde randevunuz iptal edilir.

Randevunuzu onaylamak için MHRS web sitesi, mobil uygulama veya ALO 182'yi kullanabilirsiniz.

Randevunuzu onaylamayı unutursanız, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar ALO 182'yi arayarak onay verebilirsiniz.

Hastane poliklinik bölümleri isimleri: Hangi bölüm hangi hastalığa bakar?

Kendinizi iyi hissetmediğinizde hangi doktora gideceğinizi bilmek oldukça önemli. hastalık durumlarında hangi doktora ve polikliniğe başvurmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Mide ağrısı, bağırsak hastalıkları, karın ağrısı, saç dökülmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük, ishal, kusma, titreme rahatsılığı olan vatandaşlar ya Sağlık Bakanlığı hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını hızlı bir şekilde alabilmekte. Ağrıyan yere ve bölgeye göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alacaklarını bilmelidir ki hastalıklarına doğru teşhis konulsun. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, hangi hastalık için hangi doktora gidilir? soruları sorulmakta. Peki hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır? İşte Hastane poliklinik bölümleri isimleri.


#Onaylı randevu
#MHRS
#ALO 182
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