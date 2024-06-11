Kurban Bayramı'ndan sonra hastanelerde yeni dönem başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
Onaylı randevu sistemi nedir?
Onaylı Randevu Sistemi, 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de hayata geçirilen ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastanelerde uygulanan yeni bir randevu sistemidir. Bu sistemin amacı, hasta ve hekimlerin zamanını daha verimli kullanmasını sağlayarak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktır.
Onaylı Randevu Sistemi Nasıl İşliyor?
Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla her zamanki gibi randevu alabiliyorlar.
Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar, MHRS web sitesi, mobil uygulama veya ALO 182 üzerinden randevuya onay vermeleri gerekiyor.
Randevusuna onay vermeyen veya gelmeyeceğini bildirmeyen hastaların randevuları iptal ediliyor ve bu sayede boş kalan randevu saatleri, acil ihtiyaç duyan diğer hastalara tahsis edilebiliyor.
Onaylı Randevu Sisteminin Faydaları Nelerdir?
Hasta ve hekimlerin zamanını daha verimli kullanmasını sağlar.
Boş randevu oranlarını düşürerek, acil ihtiyaç duyan hastalara daha hızlı erişim imkanı sunar.
Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır.
Sağlık sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlar.
Randevunuza onay vermeniz zorunludur. Onay vermemeniz halinde randevunuz iptal edilir.
Randevunuzu onaylamak için MHRS web sitesi, mobil uygulama veya ALO 182'yi kullanabilirsiniz.
Randevunuzu onaylamayı unutursanız, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar ALO 182'yi arayarak onay verebilirsiniz.