Milli İstihbarat Akademisi 2024/2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvurular başladı. Peki, Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, detaylar.
MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANS ÜSTÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli İstihbarat Akademisinden yapılan açıklamaya göre, başvurular bugünden itibaren 5 Temmuz'a kadar "basvuru.mia.edu.tr" adresinden alınacak.
Başvurular, adaylar tarafından 26 Haziran 2024 ile 5 Temmuz 2024 saat 17:00 arasında http://basvuru.mia.edu.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANS ÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI
1. Millî İstihbarat Akademisi bünyesinde açılacak lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.
2. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından (en az 2.5 genel ağırlıklı not ortalaması ile) mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir. (Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosu bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
3. Henüz mezun olmadan başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde üniversitelerinden ya da E-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgelerini ibraz etmek ve YÖKSİS’te mezun olarak yer almak zorundadırlar.
4. Adayların üniversite ve genel ağırlıklı not ortalama bilgileri YÖKSİS üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanların, mezun ya da mezuniyet aşamasında oldukları üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.
MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANS ÜSTÜ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayın, çevrimiçi başvuru sürecinde sağlaması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
- Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için ALES’ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan (GRE/GMAT için muadili) almış olmak gereklidir. ALES/GRE/GMAT sınavları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir.
- İngilizce Yabancı Dil Sınavı: Yüksek Lisans programları için İngilizce YDS ya da EYDS’den en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan alınması gereklidir. Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir. (12 Haziran 2019 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.) TOEFL ve PTE Akademik sınavları 2 yıl geçerlidir. (Başvurularda YÖKDİL İngilizce puanı kabul edilmemektedir.)
- Başvuran adayların her ne sebeple olursa olsun bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından çıkarılmamış olması gerekmektedir.
- Adaylar, ilgili Yüksek Lisans programının yürütüldüğü Ana Bilim Dalı ve Enstitü tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmayacaklardır. Bu süreçte mazeret kabul edilmemektedir.
a. Ad-Soyad
b. T.C. Kimlik No
c. Eğitim ve adres bilgisi
d. Başvurduğu enstitü ve program bilgisi
e. Niyet mektubu (700 kelime)
f. YÖKSİS aracılığıyla elde edilecek genel ağırlıklı not ortalaması bilgisi ve transkript belgesi
g. ALES ya da GMAT/GRE sonuç belgesi
h. İngilizce yabancı dil sınavı belgesi (YDS, E-YDS ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavları https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/GENEL/esde%C4%9Ferlikdokuman 24102023.pdf)
i. Okul tanıma belgesi (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için)
j. Erkek adaylar için askerlikle ilişiklerinin bulunmadığına dair belge
k. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf