İngilizce Yabancı Dil Sınavı: Yüksek Lisans programları için İngilizce YDS ya da EYDS’den en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan alınması gereklidir. Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir. (12 Haziran 2019 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.) TOEFL ve PTE Akademik sınavları 2 yıl geçerlidir. (Başvurularda YÖKDİL İngilizce puanı kabul edilmemektedir.)