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MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSÜ tercih sonuçlarına nasıl bakılır 2022?

Askeri eğitim alma hayali kuran binlerce gencin akıbeti belli olan MSÜ tercih sonuçları bugün https://personeltemin.msb.gov.... adresi üzerinden açıklandı. MSÜ tercih sonuçları için adayların heyecanı bekleyişi sona erdi. MSÜ tercih işlemlerinin 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılmasının ardından gözler MSÜ tercih sonuçları tarihine çevrilmişti. Tercihlerini tamamlayan binlerce aday 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusuna yanıt ararken MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilr? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! MSB personel temin ekranı sonuç personeltemin.msb.gov.tr sorgulama ekranı!
MSÜ tercih sonuçları 2022

MSÜ tercih sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında MSÜ tercihleri tamamlanmış gözler sonuçlara çevrilmişti. MSÜ tercih sonuçları bugün açıklandı. Peki MSÜ tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilecek 2022?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemleri başlamıştı. Tercih sürecini de geride bırakan adaylarının gözü MSÜ tercih sonuçları için PERTEM ekranına çevrilmiş durumda. Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları https://personeltemin.msb.gov.... adresinde yayımlandı. İşte sonuç sorgulama ekranı:

MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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