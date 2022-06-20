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MSÜ seçimleri ne zaman? 2022 MSÜ askeri öğrenci temini seçim tarihleri!

MSÜ tercih sonuçları için adayların heyecanı bekleyişi sona erdi. MSÜ tercih işlemlerinin 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılmasının ardından gözler MSÜ tercih sonuçları tarihine çevrilmişti. MSÜ tercih sonuçları bugün açıklandı. Adaylar MSÜ 2.seçimleri için tarihleri merak ediyor. Peki, MSÜ seçimleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte MSÜ askeri öğrenci temini için seçmelerin yapılacağı tarih...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman? 2022 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci seçmeleri tarihleri belli oldu!
MSÜ 2.seçim tarihleri 2022

MSB Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı askeri öğrenci temini ile ile ilgili duyuru yayımladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları tarihleri açıklandı. MSÜ seçim tarihleri haberimizde...

MSÜ 2. SEÇİMLERİ NASIL YAPILACAK?

MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,

a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.

c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

2. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2022 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

3. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

4. Şehit / Gazi yakını olan adaylar; 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

5. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

6. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

7. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

8. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.

9. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

10. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığının sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

12. Seçim aşamalarına katılacak adaylar 01 Temmuz-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan müsait olması durumunda ücreti karşılığında yararlanabileceklerdir.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI TAKVİMİ

2022 MSÜ 2. seçim aşaması faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

* Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

* Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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