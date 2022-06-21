MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir 2022? MSÜ tercih sonuçları öğrenme ekranı!

MSÜ tercih sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında MSÜ tercihleri tamamlanmış gözler sonuçlara çevrilmişti. MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Peki MSÜ tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilecek 2022?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemleri başlamıştı. Tercih sürecini de geride bırakan adaylarının gözü MSÜ tercih sonuçları için PERTEM ekranına çevrilmiş durumda. Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları https://personeltemin.msb.gov.... adresinde yayımlandı. İşte sonuç sorgulama ekranı:

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MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları https://t.co/asC8mbxLTv adresinde yayımlandı.#MilliSavunmaÜniversitesi#2022MSÜ pic.twitter.com/P4DaDAD5ay — Milli Savunma Üniversitesi (@msuedutr) June 20, 2022

MSÜ YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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