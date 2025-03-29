Muğla'da Ramazan Bayramı sabahı, manevi huzurun doruğa ulaştığı anlara sahne olacak. Ailelerin, komşuların ve dostların bir araya geldiği bu özel günde, camiler dolup taşacak. 2025 yılı için Diyanet'in açıkladığı Muğla bayram namazı saati vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah namazının ardından cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, bayramın anlamını pekiştiren önemli bir ibadettir. İşte Muğla'da bayram namazı saati ve ayrıntılar…