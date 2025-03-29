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Muğla'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı Muğla bayram namazı saati

Muğla'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı Muğla bayram namazı saati

Tuğba Güner
15:5129/03/2025, суббота
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Muğla
Muğla

Ramazan Bayramı coşkusu tüm yurtta hissediliyor. Muğla'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için Ramazan Bayramı namazı vakitlerini duyurdu. Peki Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri…

Muğla'da Ramazan Bayramı sabahı, manevi huzurun doruğa ulaştığı anlara sahne olacak. Ailelerin, komşuların ve dostların bir araya geldiği bu özel günde, camiler dolup taşacak. 2025 yılı için Diyanet'in açıkladığı Muğla bayram namazı saati vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah namazının ardından cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, bayramın anlamını pekiştiren önemli bir ibadettir. İşte Muğla'da bayram namazı saati ve ayrıntılar…

MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il namaz vakitleri paylaşıldı. Buna göre; Mersin'de bayram namazı saat 07.25'te kılınacak.

Bayram Namazı Kaç Rekat, Hangi Dualar Okunur?

İki rekattan oluşan bayram namazı, sabah namazının ardından kılınır. Bayramın namazında iftitah tekbiri alınmasının ardından Subhaneke duası okunur. İmam Fatiha suresi ve bir zammi sure okur, cemaat sessizce dinler. 2. rekatta rükuda sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.



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Kütahya bayram namazı kaçta? 30 Mart 2025 Kütahya Ramazan Bayramı namaz vakti