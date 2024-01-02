2024 yılında geçerli olacak artışların akabinde muhtarlar ne kadar maaş alacak merak ediliyor. İşte 2024 muhtar maaşları..

2024 Muhtar maaşları ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca çalılşanı ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. 2024 yılında net asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu duyuruldu. Bakan Işıkhan 2024 yılında memurlara yapılacak zam oranını "tahmini yüzde 50" olarak duyurmuştu. Eğer yüzde 50 oranında bir zam yapılırsa en düşük memur maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacak. Memur maaşları ve asgari ücret zam oranının belli olması ile binlerce muhtar kendi maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla beklemeye başladı. 2024 muhtar maaşı henüz netlik kazanmadı. Muhtar maaşlarına yapılacak zam oranı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Ocak ayı zamlı maaşlar

Ocak ayında emekli işçi (SSK) ile emekli esnaf ve çiftçi (BAĞ-KUR) aylıklarına 2023 yılı temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı kadar zam yapılacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan temmuzdaki yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Çıkan sayıya ocak ayı için yüzde 15 olarak belirlenen toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Muhtar maaşları nasıl belirleniyor?

2408 sayılı “Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası”, muhtar ödeneklerinin ne kadar olacağını ve nasıl ödeneceğini de düzenliyor.

Kanun, köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, belli bir gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık

ödenek verilmesine hükmederken, Kanunda gösterilen gösterge rakamının Bakanlar Kurulu tarafından iki katına kadar muhtarlara göre farklı belirleme yetkisi debulunuyor.

Bakanlar Kurulu, muhtarlara göre değişen göstergeler belirlerken, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate alıyor.

Muhtarlara verilen ödenekten, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmıyor.

Muhtar ödenekleri, her ayın 15. günü ilgili il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödeniyor.

Muhtarlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Muhtar ödeneklerinin belirlenmesinde esas alınan gösterge rakamının (2408 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki) 14.750’ye yükseltilmesini öngören Kanun

Tasarısının yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen ayın 15’inde muhtarlar zamlı maaşlarını alabilecek.







