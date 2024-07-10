Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Diyarbakır, Malatya ve Elaziğ dahil olmak üzere 5 ilin valileri değişti. Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu atanı. Peki Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi.

Murat Zorluoğlu kimdir?

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Türk bürokrat, siyasetçi ve eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valisi olarak atandı. Aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Görevini 2024 yerel seçimlerini kazanan Ahmet Metin Genç'e devretmiştir. Murat Zorluoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Murat Zorluoğlu hangi görevlerde bulundu?

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 10 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır Valisi olarak atandı.

2015 - 2017 Elazığ Valiliği

2017 - 2018 Van Valiliği ve Van büyükşehir belediye başkanlığı

2019 - 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

2024 - Diyarbakır Valiliği



