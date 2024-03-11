Muş'ta Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Muş akşam ezanı, akşam namazı ve Muş namaz vakitleri haberimizde.
Muş iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?
Muş imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Muş namaz vakitleri ve Muş imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Muş'ta ilk iftar saat kaçta 2024?
Muş'ta Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:24'te akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.
Muş'ta ilk teravih namazı ne zaman 2024?
Muş'ta 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:39'da okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?
2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
Muş'ta Tarihi
Muş'un tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Antik çağlardan itibaren çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Urartular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi medeniyetlerin izleri bu bölgede bulunmaktadır. Muş, tarih boyunca stratejik bir konuma sahip olmuş ve farklı kültürlerin etkileşimine tanıklık etmiştir.
Muş'ta Coğrafi Konumu
Muş, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Bingöl, Bitlis, Van ve Erzurum gibi illerle komşudur. Muş, yüksek dağlarla çevrili bir vadi içinde bulunmaktadır ve Murat Nehri'nin kıyısında yer almaktadır.
Muş'ta Nüfusu
Muş, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 yılı itibarıyla nüfusu 400 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Muş'ta Posta Kodu
Muş'un posta kodu 49XXX'dir. Muş'un farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.