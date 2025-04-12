Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor. EGM 114.Dönem ÖGG soruları için tarih verdi. Peki, ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

12 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilen 114. Dönem ÖGG sınavının ardından, sınav soruları ve cevap anahtarları 15 Nisan 2025 tarihinde EGM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. ​

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan kılavuzda sonuç tarihine de yer verildi. Sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN?

Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.







