Özgün Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması takvimini MEB açıkladı
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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması takvimini MEB açıkladı!

Öğretmen adaylarının beklediği öğretmen ataması müjdesi Bakan Özer'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama takvimini açıklandı. Buna göre; adaylar başvuruları 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Atama sonuçlarıysa 1 Eylül'de ilan edilecek. İşte 20 bin öğretmen ataması ile ilgili tüm ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmen atamaları 2022 ne zaman yapılacak? Sözlü sınav ve tercihler ne zaman? 20 bin öğretmen atama takvimi belli oldu!
Öğretmen ataması takvimi 2022

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." müjdesini paylaştı.

Böylece, Türkiye'deki mevcut 1 milyon 200 bin dolayında öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç başlamış oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Bakanlık verilerine göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da 6 bin 736 okulda 2 milyon 922 bin öğrencinin eğitiminde 163 bin öğretmen görev aldı. Yeni eğitim öğretim yılında, yıl sonuna kadar da 1000 anaokulunun İstanbul'da hizmetine sunulması planlanıyor. İstanbul'da ayrıca okul yapımı için 115 arsa temin edildi, bunların yarısının ihalesi kısa sürede tamamlandı ve 4 bin 258 dersliğin yeni döneme yetiştirilmesi hedefleniyor.

ATAMALARDA ÖNCELİK HANGİ BRANŞTA?

MEB'in 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Bakan Özer'in açıklamasına göre, 750 anaokulu ve 9 bine yakın ana sınıfı hizmete alındı.

Yapılan yeni okullarla birlikte 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 92'ye çıktı. Bu kapsamda atanacak öğretmenlerin branşının da ağırlık olarak okul öncesine verilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, atama müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesinin ardından bugün itibarıyla takvimin ilan edildiğini, başvuruların bayram sonrası alınacağını bildirdi.

Bakan Özer Sözleşmeli 20 bin öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022'de alınacağını belirtti.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakan Özer, 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini duyurdu.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz'da yapılacak
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Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz'da yapılacak
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