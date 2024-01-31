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Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş! Kabine gündeminde atamalar var: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları önümüzdeki Kabine Toplantısı konuları arasında yer alacak. Kabine Toplantısı kararları 2024 için gözler Beştepe'den gelecek açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı tarihi, yeni haftayla gündeme geldi. En son 16 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile emeklilere ek zam yapılacağı açıklanırken, öğretmen adayları da bir sonraki toplantının tarihine odaklandı. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

12:46 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Yılın ilk toplantısı 16 Ocak Salı günü yapılmıştı. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı tarihi için araştırmalar yeni hafta öncesi hız kazandı. Yapılması halinde masada öğretmen atamaları, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların olması bekleniyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan açıklaması ile duyurulacak. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yok mu?

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Yeni toplantının yapılacağı güne ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!

Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."



#kabine
#kabine toplantısı
#öğretmen atamaları
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş! Kabine gündeminde atamalar var: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?