Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü... Senenin her 24 Kasım günü Öğretmenler Günü kutlanıyor. Bugün kendilerine verdiği değer ve emek karşılığında öğrenciler öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlayacak. Bununla birlikte öğretmenlik mesleğini eda eden kişilerin yakınları onların Öğretmenler Günü'nü kutlayacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sevdiklerinin Öğretmenler Günü'nü anlamlı bir mesaj ile kutlamak isteyenler için resimli Öğretmenler Günü mesajlarını derledik. İşte Öğretmenler Günü görsel mesajları, güzel ve anlamlı resimli Öğretmenler Günü mesajları haberimizde...
Öğretmenler Günü mesajları ile sözleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Her yıl 24 Kasım tarihinde Öğretmenler Günü kutlanıyor. Bu anlamlı ve özel güne adım adım yaklaşırken öğrenciler hazırlıklar yapmaya başladı. İşte en güzel, yeni, anlamı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...
RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)
Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.
Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.
“Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”
“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”
Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.
Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.
Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyoruz.