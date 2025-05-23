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Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

15:5523/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanış tarihi yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alacak öğrenciler, uzun bir dönemin ardından dinlenme ve eğlenme fırsatı bulacakları yaz tatiline çıkacak. Yeni eğitim dönemi ise eylül ayında başlayacak. Eğitim camiası, kapanış hazırlıklarını tamamlarken gözler bir yandan da yeni eğitim yılı takvimine çevrildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, öğrenciler ve öğretmenler yaz tatilini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Karnelerini alan milyonlarca öğrenci üç aylık tatil dönemine adım atacak. Yoğun geçen bir yılın ardından dinlenme fırsatı yakalayacak olan öğrenciler için yeni eğitim öğretim dönemi ise eylül ayında başlayacak. Tatil planları yapılırken, gözler şimdi yeni dönemin başlangıç tarihine çevrildi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim dönemi, öğrencilerin karnelerini almasıyla son bulacak ve yaz tatili resmi olarak başlayacak. Yaz tatili süresi toplamda 80 gün olacak ve yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların erken kapanacağı yönündeki spekülasyonları kesin bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim süresinin en az 180 iş günü olması gerektiğini vurgulayarak, mevcut takvimin geçerli olduğunu ve okulların 20 Haziran’da resmi olarak kapanacağını söyledi. Bayram tatilinde derslerin işlenmemesi durumunun yaz tatilini öne çekmeyeceğini, karne ve tatil başlangıcının planlandığı gibi gerçekleşeceğini ifade etti.

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