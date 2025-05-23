Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, öğrenciler ve öğretmenler yaz tatilini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Karnelerini alan milyonlarca öğrenci üç aylık tatil dönemine adım atacak. Yoğun geçen bir yılın ardından dinlenme fırsatı yakalayacak olan öğrenciler için yeni eğitim öğretim dönemi ise eylül ayında başlayacak. Tatil planları yapılırken, gözler şimdi yeni dönemin başlangıç tarihine çevrildi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim dönemi, öğrencilerin karnelerini almasıyla son bulacak ve yaz tatili resmi olarak başlayacak. Yaz tatili süresi toplamda 80 gün olacak ve yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?