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Okullara 4 gün tatil var mı, olacak mı? 22–23 Nisan hafta sonu ile birleştirilecek mi?

"Okullara 4 gün tatil var mı, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı günler kala öğrenciler 22 – 23 Nisan 2024 tarihinde okulların açık olup olmadığını şimdiden merak ediyor. Peki okullara 4 gün tatil var mı, olacak mı? 22–23 Nisan hafta sonu ile birleştirilecek mi?

16:15 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Okullarda 4 gün tatil olacak mı?
Okullarda 4 gün tatil olacak mı?

"Okullara 4 gün tatil var mı, olacak mı? 22–23 Nisan hafta sonu ile birleştirilecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Her sene yurdumuzda resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan günü ise okulların kapalı olup olmadığı, 22 Nisan günü ise öğrencilerin yarım gün mü tam gün mü okula gideceği şimdiden en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

23 NİSAN'DA OKULLAR KAPALI MI OLACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dolayısı ile bu yıl 23 Nisan 2024 tarihinde her yıl olduğu gibi okullar kapalı olacak.


22 NİSAN'DA ÖĞRENCİLER OKULA YARIM GÜN MÜ GİDECEK?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için öğrenciler okullara giderek tam gün eğitim görecek. Yani hafta sonunun peşine gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile okullar 4 gün tatil edilmeyecek.


RESMİ TATİLLER 2024

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi


Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı


Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba


Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe


Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı


Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba


Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar


Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi


Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar


Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi


Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı


Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba


Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi


Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma


Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

#Kurban Bayramı
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