"Okullara 4 gün tatil var mı, olacak mı? 22–23 Nisan hafta sonu ile birleştirilecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Her sene yurdumuzda resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan günü ise okulların kapalı olup olmadığı, 22 Nisan günü ise öğrencilerin yarım gün mü tam gün mü okula gideceği şimdiden en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...