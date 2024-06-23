Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde trafik yer yer akıcı yoğun seyrediyor.

Memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor. Gümüşova rampaları ve Yongalık köyü mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli çıkışı ve viyadükler kısmı İstanbul istikametinde trafik yer yer akıcı yoğun seyrediyor.

Düzce kesimi İstanbul istikametinde de Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor. Otoyolun Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Sinirci köyü, Gölyaka kavşağı, Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde araç yoğunluğu artıyor. Kaynaşlı gişeleri ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk sürüyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Öztürkler ve Olimpiyat kavşakları ile Mergiç mevkilerinde de araçlar yavaş ilerliyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda araçlarıyla dönüşe geçen tatilcilerden dolayı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ve çevre illerden yola çıkarak bayram tatillerini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşleri nedeniyle dün akşamdan itibaren otoyolda hareketlilik arttı.

Otoyolun Bursa kesiminde İstanbul yönüne artan trafik yoğunluğu, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de oluşuyor. Bayram tatili dönüşünde otoyoldaki dinlenme tesislerinin de kalabalık olduğu gözlendi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda görevli polis ekipleri, trafiği denetleyerek sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Sakarya ve Kocaeli'de otoyollarda trafik normal seyrinde

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya ile Kocaeli kesimlerinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Kocaeli'de D-100 kara yolunda da trafik normal seyrederken, D-605 kara yolunun Kandıra istikametinde sahillere gitmek isteyenler yer yer yoğunluğa neden oluyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda akıcı yoğunluğa neden oluyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

Muğla'da tatilcilerin dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bayram tatili için Muğla ve ilçelerini tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilini Bodrum ilçesinde geçirenler dönüş yolunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere Konacık, Torba ve Güvercinlik mahalleleri istikametinde zaman zaman araç kuyruğu oluşturdu.







