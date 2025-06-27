ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti: İşte fiyatı artması beklenen pick-up araç modelleri

Yeni düzenleme, Meclis Genel Kurulu’ndan da onay alırsa, bu araçların fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak. ÖTV artışıyla birlikte bazı modellerde fiyat farkı 1.5 milyon TL’yi aşacak.





En çok artış Pick-up segmentinde

Yasa teklifine göre otomobillerde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında yeniden düzenlenirken, en dikkat çeken değişiklik pick-up sınıfında gerçekleşiyor. Halihazırda yüzde 4 ÖTV uygulanan pick-up araçlara artık yüzde 50 vergi yansıtılacak.





İşte fiyatı artacak bazı popüler pick-up modelleri:

Ford Ranger:

Giriş paketi: 2.820.200 TL → 4.067.594 TL

Tam donanım: 3.954.100 TL → 5.703.027 TL

SsangYong Musso Grand:

Giriş paketi: 1.735.000 TL → 2.502.403 TL

Tam donanım: 1.799.412 TL → 2.595.305 TL

Toyota Hilux:

Giriş paketi: 2.069.000 TL → 2.984.133 TL

Tam donanım: 2.970.000 TL → 4.283.652 TL

Volkswagen Amarok:

Giriş paketi: 2.902.000 TL → 4.185.576 TL

Tam donanım: 3.312.000 TL → 4.776.923 TL

Otokar Foton Tundland:

Giriş paketi: 1.065.224 TL → 2.385.900 TL

Tam donanım: 1.956.240 TL → 2.821.500 TL





'PİCK-UP'LARDA ARTIŞ OLACAK'

MASFED Genel Başkan Yardımcısı Ömer Göktaş, düzenleme ile otomobil fiyatlarının artacağı söylemlerinin doğru olmadığını söyleyerek, "ÖTV yüzde 45'ten yüzde 80'e yükseliyormuş, araç fiyatları çok yükselecekmiş gibi böyle çok söylemler duyduk. Fakat böyle bir şey yok şu anda. Şu anda olan bizim ÖTV dilimleri yüzde 45'ten başlayıp 220'ye kadar 50-60-70 gibi ÖTV dilimlerimiz devam ediyor. Fakat bizim Türkiye'deki satılan en düşük arabalarımız bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Yani yüzde 80'in altında olan yüzde 45-50 gibi böyle araçlarımız yok. Fakat halkımızda yerli arabaların yüzde 45'e yüzde 50'ye çekileceği ve fiyatların gerileceğiyle alakalı bir beklenti vardı.



