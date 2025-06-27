ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti: İşte fiyatı artması beklenen pick-up araç modelleri

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Meclis Komisyonu'ndan geçen kanun teklifine göre, pick-up araçlara uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılıyor. Peki hangi modellerde fiyatlar artacak? İşte detaylar.
Yeni düzenleme, Meclis Genel Kurulu’ndan da onay alırsa, bu araçların fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak. ÖTV artışıyla birlikte bazı modellerde fiyat farkı 1.5 milyon TL’yi aşacak.
En çok artış Pick-up segmentinde
Yasa teklifine göre otomobillerde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında yeniden düzenlenirken, en dikkat çeken değişiklik pick-up sınıfında gerçekleşiyor. Halihazırda yüzde 4 ÖTV uygulanan pick-up araçlara artık yüzde 50 vergi yansıtılacak.
Ford Ranger:
Giriş paketi: 2.820.200 TL → 4.067.594 TL
Tam donanım: 3.954.100 TL → 5.703.027 TL
SsangYong Musso Grand:
Giriş paketi: 1.735.000 TL → 2.502.403 TL
Tam donanım: 1.799.412 TL → 2.595.305 TL
Toyota Hilux:
Giriş paketi: 2.069.000 TL → 2.984.133 TL
Tam donanım: 2.970.000 TL → 4.283.652 TL
Volkswagen Amarok:
Giriş paketi: 2.902.000 TL → 4.185.576 TL
Tam donanım: 3.312.000 TL → 4.776.923 TL
Otokar Foton Tundland:
Giriş paketi: 1.065.224 TL → 2.385.900 TL
Tam donanım: 1.956.240 TL → 2.821.500 TL
MASFED Genel Başkan Yardımcısı Ömer Göktaş, düzenleme ile otomobil fiyatlarının artacağı söylemlerinin doğru olmadığını söyleyerek, "ÖTV yüzde 45'ten yüzde 80'e yükseliyormuş, araç fiyatları çok yükselecekmiş gibi böyle çok söylemler duyduk. Fakat böyle bir şey yok şu anda. Şu anda olan bizim ÖTV dilimleri yüzde 45'ten başlayıp 220'ye kadar 50-60-70 gibi ÖTV dilimlerimiz devam ediyor. Fakat bizim Türkiye'deki satılan en düşük arabalarımız bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Yani yüzde 80'in altında olan yüzde 45-50 gibi böyle araçlarımız yok. Fakat halkımızda yerli arabaların yüzde 45'e yüzde 50'ye çekileceği ve fiyatların gerileceğiyle alakalı bir beklenti vardı.
Fakat şu anda devletimiz o yüzde 80'in altında olan ÖTV dilimlerini iptal edip, tüm arabaları yüzde 80'den başlatarak bir dilim hesabı yaptı. O yüzden araba fiyatlarında bir artış bir düşüş olmayacak. Peki olan ne? Biliyorsunuz pick up arabalar var, 4x2'ler ve 4x4'ler. Bu arabalar ticari olarak geçiyor. Devletimiz dedi ki, ‘4x2'lere yüzde 4 ÖTV alırken, 4x4'leri yüzde 50'ye yükseltiyorum, onu da lüks araba standardına koyuyorum.' Ve şu anda pick-up'larda bir artış olacak. Elektrikli arabalarda şu anda stabil devam etmekte" dedi