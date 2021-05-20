Özel 2021 Prefabrik Ev Fiyatları Prefabrikevimcom
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2021 Prefabrik Ev Fiyatları Prefabrikevim.com

Prefabrik evler dilediğiniz alana yerleştirebilen önceden tasarlanmış evlerdir. Kısa sürede montaj edilen ve hemen kullanmaya başlayabileceğiniz prefabrik ev modellerini satın alarak dilediğiniz eve sahip olabilirsiniz. Prefabrikevim.com sizlere en uygun kampanyalı prefabrik ev fiyatları ile evinizi alma fırsatı sunuyor.

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2021 Prefabrik Ev Fiyatları Prefabrikevim.com
2021 Prefabrik Ev Fiyatları Prefabrikevim.com

Dilerseniz Tek Katlı Dilerseniz Dubleks

Kampanyalı prefabrik ev modelleri içerisinden isterseniz dubleks ev modelleri tercih edebilirsiniz. İki katlı olarak planlanmış bu ev modellerinden 126 m2, 157 m2 ve 150 m2 seçenekleri bulunuyor. Satın almadan önce inceleyebileceğiniz ev planı ile evinizi seçerken size en uygun olanını beğenebilirsiniz.

İki katlı bir eve sahip olmak istemiyorsanız kampanyalı ürünlerimizden farklı oda ve metrekare özelliğine sahip tek katlı evleri satın alabilirsiniz. Sizlere özel sunduğumuz kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmadan en kaliteli prefabrik evlere en uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

Çeşitli Metrekare Seçeneği

Kampanyaya özel sunduğumuz ev modellerimizde 55 metrekareden 167 metrekareye kadar değişik genişliklerde evler bulunuyor. Son teknolojiye uygun olarak üretilen ev modellerimizin dış kaplamasını, iç duvar renklerini ve diğer tüm dekorasyona bağlı ürünleri siz düzenleyebilirsiniz.

Villa, rezidans, çiftlik evi, yazlık ya da kışlık gibi kullanabileceğiniz ev modellerimiz engellilere uygun olacak detaylar ile donatılabilir. Uygun fiyatlara hayatınızın evini oluşturmanız için prefabrik evler bütün detayları içeriyor.

Oda Sayınızı Dilediğiniz Gibi Seçin

Oda sayısı evlerin en önemli özelliğidir. Dubleks ya da tek katlı evlerimizde kampanya dahilinde 2+1, 3+1 ve 4+1 ev seçeneklerimiz bulunuyor. Oda sayınızdan çatı şeklinize kadar birçok özelliği seçerek dilediğiniz alana evinizi yerleştirebilirsiniz. https://prefabrikevim.com aracılığı ile alacağınız ev modellerinize ilave yapabilme şansınız da bulunuyor. Evinize uygun bütün ürünlere firmamızdan ulaşabilirsiniz.

Belirli sınırlara ve duvarlara bağlı kalmadan modern evinize sahip olmak istiyorsanız sizin için en iyi seçenek prefabrik evlerdir. Kısa sürede kurulumu gerçekleştirilecek olan evinizi dekore ederek demode ev modellerinden uzaklaşabilirsiniz. Usta, tesisatçı, emlakçı, boyacı gibi birçok unsurla uğraşmak zorunda kalmadan ev sahibi olmanın tadını çıkarın. Her adımda para ödemeniz gereken klasik evlerin aksine prefabrik evler ile uygun fiyatlı lüksün keyfine varabilirsiniz.

Firmamız İdeal Ev ‘in Tüm prefabrik ev modellerimizi instagram adresimiz;https://www.instagram.com/prefabrikevimcom‘dan fiyatlar ve modeller için https://prefabrikevim.com/ ‘dan ya da 0216 421 35 10 ‘dan ve 0553 905 35 10 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz.

Ek olarak Youtube kanalımız ; https://www.youtube.com/c/PrefabrikEvim

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