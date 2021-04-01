Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye ile büyümeye hazırlanıyor

23 Şubat’ta halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuran Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir, Türkiye ile büyümeye hazırlanıyor. Portföyünün tamamı %100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan ülkemizdeki en büyük şirket konumundaki Aydem Yenilenebilir, 25 yıldır sürdürdüğü faaliyetleriyle, sürdürülebilir kaynaklardan enerji üretimini, ülkemizin geleceği için bir sorumluluk olarak ele alıyor. Türkiye geneline yayılmış, 25 modern yenilenebilir enerji santrali ile 1.020 MW kurulu güce ulaşarak yıllık brüt 3,2 TWh enerji üreten şirket, bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı hibrit yatırımları ve UŞAK RES’teki kapasite artırımı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli

Aydem Yenilenebilir’in faaliyetlerini değerlendirmek üzere konuşan Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, ülkemizde yenilenebilir enerjinin gelişimine önemli katkılar sağlamış bir grup olduklarını ve 1997 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini faaliyete geçirerek sektörde pek çok ilkin önünü açtıklarını belirtti. Küpeli, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı, global anlamda her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor. Yenilenebilir kaynakların cazibesi giderek artarken biz de sektörümüzün en büyük ve öncü oyuncularından biri olarak şirketimizin potansiyeline güveniyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji, sektördeki 25 yılı aşkın birikimiyle portföyünün tamamı sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşan ülkemizin en büyük şirketi konumunda. 25 modern yenilenebilir enerji santralimizle ülkemizin dört bir yanında enerji üretiyoruz. 2021 yılı içinde hibrit üretim tesisi yatırımlarımızla portföyümüzün çeşitliliğini artırıyoruz. Teknoloji tabanlı olarak gelişmeye devam ederek kurulu gücümüzü geçmişte olduğu gibi artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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Çalışan ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim

İnsan kaynağına yaptığı yatırımlarla Great Place to Work® Türkiye Enstitüsü tarafından Great Place To Work® (Harika İş Yeri) Sertifikası’na layık görülen Aydem Yenilenebilir, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de imzacıları arasında yer alıyor. Şirket, 2020 yılında paydaşlara, topluma, yaşadığımız dünyaya “saygı” temasıyla yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporu ile LACP (Amerikan İletişim Profesyonelleri) tarafından elektrik kategorisinde Gümüş Ödül aldı.

Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince (Vigeo Eiris/Moody’s) Türkiye’de elektrik ve gaz hizmetleri sektörünün lideri seçilen Aydem Yenilenebilir Enerji, aynı değerlendirmeye göre Uluslararası Gelişen Pazarlar segmentinde de 51 şirket arasından ikinci oldu ve skoruyla global anlamda üst sıralarda yer almayı başardı.

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Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla karbon ayak izini sıfırlamak üzere yoğun bir çalışma programı yürüten şirket, 2018-2020 dönemi faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini tüm tesisleri için belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen “Sıfır Atık” seferberliği kapsamında da sorumluluk alan Aydem Yenilenebilir Enerji, yakın zamanda 8 santralinin daha Sıfır Atık Belgesi almasını sağladı. Böylece toplam 13 hidroelektrik santralinde sıfır atık belgesinin sahibi oldu.