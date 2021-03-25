Kaliteden ödün verilmiyor ve emniyetli ürün yelpazesi ile pimapen ihtiyaçlarına karşılık veriliyor.

Egepen Pvc Pencereler

Pencerelere dair üstün teknolojiden asla ödün verilmiyor. Egepengüvencesi ile tasarlanan PVC sistemlerden pencerelere dair maksimum faydanın altı çiziliyor. Bu şekilde:

Isı yalıtımı maksimum seviyelere çekiliyor.

PVC pencere sistemleri ısıdan ziyade ses yalıtımını da mümkün kılıyor.

En çok dikkate alınan özellikler arasında rüzgar dayanıklılığı da mevcut durumda. PVC sistemlerin rüzgara karşı maksimum seviyede dayanıklı ve kaliteli olmasına özen gösterilir. Bu sayede gerek yalıtım gerekse rüzgar sorunlarına çözüm önerileri getirilmiştir.

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Egepen Pvc Kapı ve Pencere Sistemleri

Pimapen olarak sadece pencere sistemleri üzerinde durulmaz. Pencerelerin yanı sıra pvc kapı sistemlerine ihtiyacı olanlar Egepen Ankara Kaya Mühendislik ile iletişime geçebilir. Bu şekilde son derece şık ve dayanıklı olan pencere sistemlerine sahip olmanız kaçınılmaz hale gelecektir.

Egepen imzalı olan pvc kapı sistemlerinde güvenlik üst seviyede tutuluyor. Güvenlik kadar şık ve estetik görünümlere imza atılmasına özen gösteriliyor. Bunların dışında:

Emniyetin kalite ile buluşmasına dikkat edilir.

Bakımı son derece kolay olan sistemlere yer verilir.

Aynı zamanda sistemlerin her türlü mekana uyumlu olmasına da özen gösterilir. Mükemmel uyumu yakalamak isteyenlerin de öncelikli tercihi bu yönde oluyor. Aynı şekilde güvenlik ve kaliteye dair PVC sistemlerine yönelebilirsiniz. Neticesinde estetik görünümlere ve de emniyetli bir ortama sahip olmanız kaçınılmaz hale gelecektir.

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Egepen Sürme Sistemleri

Son olarak pvc ürünleri arasında öne çıkan sürme sistemlerine de göz atılabilir. Egepenolarak hazırlanan sürme sistemleri pratik kullanımından kaynaklı olarak tercih halindedir. Bunun yanı sıra:

Hava sızıntılarına karşı dayanıklılık gösterir.

Hava gibi su sızdırmaz olarak tasarlanır.

Özellikle de manzaralı görünümlerin önünü kesmek istemeyenlerin tercihi bu yönde oluyor. Sürme sistemi manzaraların keyfini sürmenize yardımcı olacaktır. Bundan dolayı teras veya bahçe için sıklıkla tercih edildiği açık durumda. Aynı şekilde balkonların daha estetik bir görünüm kazanması adına sürme sistemlerine yönelebilirsiniz.