Gümrükleme Hizmetlerinin Kapsam Alanı

Gümrükleme yapılabilmesi için gümrük müşavirlerine vekalet verilmesi işleminin ardından gümrük müşavirleri vekalet veren kişi hesabına gümrük idarelerinde çalışma yaparlar.

Gümrük Müşaviri

Gümrük işletmelerinde çalışan eşya veya hizmetin gümrük işlemlerini temsil olarak takibini yapan sonuçlandıran, Gümrük Müsteşarlığı aracılığıyla izin belgesi verilen meslek sahiplerine denir.

Gümrükleme hizmeti içerisinde bulunan gümrük müşavirleri, bir başkasının temsilcisi olarak görevini icra etmektedir. Gümrük müşavirleri, temsil ettiği kişiye göre ve kanunlar çerçevesinde yetkilerini kullanarak gümrük idarelerine ibraz vermektedir.

Gümrükleme Neleri Kapsıyor?

Gümrükleme, gümrükte bulunan eşya Gümrük Kanunu’na göre gümrükçe onaylanan bir işlem görmüş demektir. Gümrükleme hizmetinde yapılan bu işlemlerde bir eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması, yeniden ihraç edilmesi veya gümrükte bırakılmasıdır. Gümrük hizmetleri bu işlemlerden oluşmaktadır.

REKLAM

Bir eşyanın ihraç ya da ithal edilmesi rejime tabi tutulması, transiti, antrepoya alınışı gibi çeşitli gümrük işlemlerine bağlı olarak farklı muamelelerden geçirilen işlemlerdir.

Sırasıyla Yapılan İşlemler Nelerdir?

Gümrükleme hizmetinde yapılan pek çok işlem vardır. Bunların birçoğu sırasıyla aşağıdaki gibidir. Gümrük beyannamesi verilmeden önce;

· Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu tespitinin yapılması,

· Eşyaların tutulacağı gümrük rejimlerine yapılan vergi ve usul analizleri,

· Gereken izinlerin alınması,

· Elleçleme,

· Küşat,

· Danışmanlık,

REKLAM

· Eşyanınkontrol edilmesi,

· Gümrük beyannamesinin verilişi,

· Laboratuvar tahliline gönderilmesi için takibin yapılması,

· Eşyanın gümrük idaresinden alınması,

· Eşyanın yurt dışı edilmesi ve işlemlerin sona ermesi şeklinde sıralanabilir.

Gümrükleme Sırasında Yapılan İşlemler

· Gümrük Beyannamesinin Tanzim Edilmesi

· Faturanın Düzenlenmesi

· İhracatçı Birliklerinin Tasdik Edilmesi

· Geçici Çıkışlarda Süre Tabinin Yapılması

· Gümrük Beyannamelerinin Kapatılması

REKLAM

· Evrakların Teslim Edilmesi

· Ordino Alımı Yapılması

· ATR-EUR- MENŞE ŞEHADETNAMESİ ve Ticaret Odalarının Tasdik Edilmesi

· Gümrük Beyannamelerinin tescil ve işlemlerinin takip edilmesi

· Teminat mektubu ya da bloke çeklerinin alınması

· G.T.İ.P. Tespit Edilmesi

· Gümrükleme Hizmeti İle İlgili Diğer İşlemler

· Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı

· Transit Ticaret

· Hariçte İşleme

· Gümrük Vergilerinden Muafiyet

REKLAM

· Hibe

· Geçici İthalat

· Serbest Bölge

· Gümrük Vergilerinden Muafiyet

REKLAM

· Özel Antrepo

· Geri Gelen Eşya

· Posta Gümrük İşlemleri

· Sağlık Bakanlığı’ndan Belge Çıkartmış Olmak

· Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan Belge Çıkartmış Olmak

· TSE ile İlgili Olan Hizmetler

· Sanayi Bakanlığı Gözetiminde Olan Hizmetler

· Ticaret Odası İle İlgili İşlemler

REKLAM

· Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu Hizmetlerinin Düzenlenmesi

· Dış Ticaret Müsteşarlığı Gözetim Belgesi Müracaatları ve Takip Hizmetleri

· Ticaret Odası İşlemleri, İhracat Birlikleri Üyelik İşlemleri

· Gümrükleme İşlemine Başlamadan Önce İstenen Belgeler

· Ticaret Sicil Gazetesi

· Faaliyet Belgesi

· İmza Sirküleri

· Mükellefiyet Yazısı

· Vekaletname

· Orijinal Mal Faturası

· Sigorta Poliçesi

· Navlun Faturası

REKLAM

· Ordino

· Banka Transfer Dekontu

· Konşimento

· Konşimentoya Firma Cirosu

Konşimentoda alıcı firma banka ise bankayla yapılır.

· Çeki Listesi

· Bakım Onarım Belgesi

· Sanayici Taahhütnamesi

· İhracatta Türkçe Faturası

· Avrupa’dan İthal Edilecek Mallardan ATR ve EUR -1 Belgesi

· Analiz Raporu

· Safety Data Sheet

· Spesifikasyon

REKLAM

· Katalog

· Prospektüs

· Yatırım Teşviki Belgesi

· İthal ve Yerli Olan Malların Listesi

Gümrükleme Ücretleri Ne Kadardır?

Gümrük Müşavirliği ve gümrükleme hizmetine bağlı olarak yapılan işlemlerden biri de ücretlendirmelerdir. Gümrük işlerini yapan gümrük müşavirleri, ithalat, ihracat gibi çeşitli ücretlendirmeler yapılır. Bu ücretlendirmelerin içerisine gümrük müşavirleri de girmektedir.

Gümrük müşavirleri her yıl asgari ücret tarifesinin altında bir ücret olması şartıyla farklı kodlar ve adlar ile belirli bir ücret alırlar. Gümrükleme ücretleri, ithalat işlemleri, transit işlemleri, gümrük antrepo işlemleri, ihracat işlemleri, danışmanlık arz eden işlemler şeklinde farklı kategorilere ayrılmıştır.

REKLAM

Gümrük müşavirliği hizmeti dışında kalan geçici depolama alanlarına, nakliye firmalarına ve acentelere farklı miktarlarda ücret ödenmektedir. Ayrıca, KDV, ÖTV, damga vergisi, bandrol ücreti, KKDF, yolluk gibi çeşitli ücretler gümrüklemede yapılmaktadır. Bunların dışında herhangi bir ek ücret talep edilmez.