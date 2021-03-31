Hareketli kitaplar ile çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunun!

Sanal dünyadaki bu hareketlilik nedeniyle çoğu çocuk hareketsiz olan nesnelerden uzaklaşarak daha aktif nesnelere yöneliyor. Kitaplar ise durağan yapıda olması ve videolardaki gibi akıp giden bir hayatı simgelememesinden dolayı çocuklar tarafından sıkıcı bulunabiliyor. İşte tam da bu noktada çocukların ihtiyacı olan hareketliliği desteklemek için hareketli çocuk kitapları üretildi. Sayfalarında sabit duran resimler yerine renkleri değişen, sayfa içerisinden hareketli blokların çıktığı tasarımlar hazırlandı.

Hem büyüklerin hem de küçüklerin severek okuyacağı bu kitaplar günümüz çocuklarının merak duygusunu da destekliyor. Uzman pedagoglar tarafından çocuğun görsel zekasını geliştirmek adına başarılı bulunan hareketli kitaplar öğretirken eğlendiriyor. Bebeklik.com.tr ise birbirinden güzel hareketli kitaplar sunuyor.

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Çok Yönlü Zihin Gelişimini Destekleyen Kitaplar!

Hareket eden cisimleri takip etme döneminde olan bebekler için hareketli kitap göz kaslarının gelişimini desteklemektedir. Nesneleri takip eden bebekler henüz kitap içerisindeki nesneleri bilmiyor olsa da görsel olarak tanıma imkanı bulacaktır. Aynı zamanda hareketli kitapların içerisinde bulunan şekiller ve hareket ederek kendini belli eden kısımlar ilerleyen aylarda bebeğin öğrenmesini de sağlar.

Hareketli bebek kitapları bebeklik döneminde bebeğin kitap ile buluşmasını sağladığı gibi ilgisinin sürekli canlı olmasını da sağlamaktadır. Bebeklerin hareket eden kısımlara dokunmak istemesi ve bu blokları itip çekme hareketi yapması da parmakların gelişimini destekleyecektir. Dokunsallığı ön plana çıkaran hareketli kitaplar henüz gelişim döneminde olan bebeklere çok yönlü bir öğrenme ortamı sunar. Bebeklik.com.tr ile hareketli kitapları uygun fiyatlarla satın alabilir sizde çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

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Eğlence Dolu Dakikalar İçin Hareketli Kitaplar!

Bebekler ve çocuklar için en iyi öğrenme aracı oyundur. Oyun ise eğlenceli olmasından dolayı tercih edilir. Hareketli kitaplar ise içerisindeki oyun tabanlı yapısı ile çocukların hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlamaktadır. Çocuklar hareketli kitaplarda görülen farklı ve renkli dünya sayesinde hayal dünyasını geliştirebilir ve sosyal beceriler kazanabilir. Renkli sayfalar içerisinde hareket eden kısımlar oldukça kaliteli bir malzemeden üretildiği için ufak yaşlardaki çocuklara dahi güvenle verilebilmektedir. Bu durum ise ailelerin çocukları için uzun ömürlü ve eğitici bir oyuncak seçimi yapmalarını sağlamaktadır. Hareketli kitaplar ve uygun fiyatlar için bebeklik.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.