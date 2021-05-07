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Özel Hisse Senedi Nedir?
ÖZEL

Hisse Senedi Nedir?

Hisse, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir.

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Hisse Senedi Nedir?
Hisse Senedi

Hisse Senedi Yatırımının Avantajları Nelerdir?

· Hisse senedine yatırım yaparak o şirkete ortak olma hakkını elde edersiniz.

· Yatırım yaptığınız şirketin kar payı ( temettü ) ve sermaye artırımına katılma hakkına sahip olursunuz.

· Hisse senedi piyasasında bulundurduğunuz mevduatlar en iyi şekilde nemalandırılır.

· Hisse senedi kolay nakde çevrilebilir yani likit bir enstrümandır.

· Bulundurduğunuz hisse senetleri Takasbank nezdinde yatırımcı adına açılmış hesaplarda izlenir.

· Hisse senedi piyasaları ile birlikte birikimlerinizi reel piyasaya aktarabilirsiniz.

Emir İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

· Borsada sermaye piyasası aracı alıp satmak isteyenler bu isteklerini Borsa üyelerine alım veya satım emirleriyle iletirler.

· Yatırımcılarımızın faydalanabileceği emir iletim yöntemleri şu şekildedir;

· Web sitemiz aracılığı ile emirlerinizi online olarak piyasaya iletebilirsiniz.

· Seans boyunca telefon aracılığıyla bize ulaşıp emirlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

· Mobil uygulamalar ( Android, IOS ) ile istediğiniz yerde ve istediğiniz zamanda işlem açma ayrıcalığına sahipsiniz.

· Ayrıca yazılı olarak ilettiğiniz emirler tarafımızca gerçekleştirilebilir.

Sıfır komisyon uygulamasını hayata geçiren

Türkiye’nin ilk Aracı Kurumu IŞIK MENKUL DEĞERLER’de 0 “Sıfır” KOMİSYON Devri Nedir?

Hisse senedinde işlem hacmi 10 Milyon ₺’nin altında olan yatırımcılarımızdan hisse senedi alım satım aracılık faaliyetleri için komisyon almıyoruz.

Aylık işlem hacmi 10 Milyon ₺ üzerinde olan yatırımcılarımızdan alınacak aracılık komisyonunu ise Yüz Binde 2’ye sabitliyoruz.

Komisyon Düzenlemesi Ne kadar Süreyle Geçerli Olacaktır?

0 komisyon kararı geçici bir kampanya olarak değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş modeli çerçevesinde alınmış olup ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini sürdürecektir.

Sermaye piyasalarında piramidi tersine çeviren 0 komisyon kararıyla ilgili Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, siz değerli yatırımcılarımıza şöyle sesleniyor:

“İnanıyoruz ki yatırım yapmak ve birikimlerini değerlendirmek herkesin hakkı. Bu sebeple ezberleri bozarak hisse senedi aracılık komisyon oranımızı sıfırlıyoruz.

Sektörün gelişmesini, büyümesini ve sermaye piyasalarında yatırımcı sayısının artmasını destekleyecek bu girişimimizle yepyeni bir dönemin başladığını gururla duyurmak isteriz. Bu vesileyle şirketimizin devamlı yenilikçilik anlayışıyla attığı adımların 0 komisyon kararıyla sınırlı kalmayacağını; çok kısa bir süre içerisinde yeni işlem platformumuzu ve yeni ürünlerimizi yatırımcılarımızın hizmetine sunacağımızı duyurmak istiyoruz.”

Işık Menkul, “Hızlı ve Rekabetçi” yüzüyle sermaye piyasasında, Hisse Senetleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon, Forex, Emtia, Altın ve daha bir çok enstrümandan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunarak yatırımlarınıza değer katıyor.

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