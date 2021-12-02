İstanbul kurye sektöründe kalitenin adresi

Fakat hiçbir zaman günümüzdeki kadar hızlı bir değişim yaşamamış, alternatifler hiç bu kadar çoğalmamıştır. Geleneksel kargo firmaları yıllardır gerek şehir içi gerek şehirlerarası taşımacılık gereksinimlerinde çözüm yolu olurken artık bunlar tek başına yeterli gelmiyor. İstanbul kurye,uygulamaları gibi yeni nesil uygulamalara gereksinim duyuluyor.

Lojistik, çağın olanaklarıyla ilerlese de ihtiyaç ölçüsünde şekilleniyor. İnsanlar bugün hayatı hiç olmadığı kadar hızlı yaşıyor. Aynı anda dünyanın öbür ucuyla iletişim kurabiliyor, sesli, görüntülü konuşabiliyor, aynı gün içinde farklı şehirlerde, farklı ülkelerde ve kıtalarda bulunabiliyor. Dolayısıyla lojistik uygulamalarının da bu hıza ayak uydurmasını, istedikleri paketleri çok daha kısa sürede elde edebilmeyi veya başkalarına gönderebilmeyi istiyorlar. Kurye uygulamaları tam da bu noktada bugün özellikle büyük şehirlerde lojistiğin bel kemiğini oluşturuyor. Araçlar kullanılabilse de özellikle motosikletlerle dakikalar içinde teslimat yapılabiliyor.

REKLAM

Her İhtiyaca Uygun İstanbul Kurye Çözümleri

Kurye uygulamalarında en önemli husus kurumsal ve kaliteli bir firma ile iş birliği yapmak. Eğer güçlü iş birliği yapabilirseniz lojistik ihtiyaçlarınızı kusursuz şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. SYS Kurye bu alanda sektörün en köklü ve en güvenilir firmalarından birisi olarak dikkat çekiyor. Firma, tamamen genç, bakımları zamanında yapılan, profesyonel ekiplerce yönetilen araçlarla yollarda bulunuyor. Farklı kurye çeşitleriyle her ihtiyaca karşılık veriyor. Bu açıdan firmanın başlıca kurye seçenekleri şunlardan oluşuyor:

· Standart moto kurye: Aynı gün teslim edilmesini istediğiniz paketleriniz için standart moto kuryeyi seçebilirsiniz. Firma bu uygulamasıyla bölgelere göre 120 ila 180 dakika arasında teslimat yapmayı başarıyor.

REKLAM

· Hızlı kurye: Daha hızlı teslimat istiyorsanız Express kurye olarak da geçen hızlı kurye uygulamalarını tercih edebiliyorsunuz ve bunda da bölgelere göre 60 ile 90 dakika arasında teslimat yapabiliyorlar.

· Acil kurye: Daha acil ihtiyaçlarınız için VİP kurye olarak da geçen acil kuryeyi seçebilirsiniz. Bu uygulamalarında da 45 ila 60 dakika arasında teslimat gerçekleştiriyorlar.

· Gece kurye: Mesai saatleri dışındaki taşıma ihtiyaçlarınız için gece kurye ile aktif bulunuyor, hizmetlerini 7/24’e yayıyorlar.

· Araçlı kurye: Motorla taşınması mümkün olmayan yüklerinizi aynı kalitede araçlarıyla taşıyıp teslim etmeyi başarıyorlar.

· Uçak kurye: Turkish Kargo ile 52 farklı şehre paket göndermenize yardımcı oluyorlar.

REKLAM

Şehirlerarası Kurye ile Sınırlar Genişliyor

SYS Kurye şehirler arası kurye,uygulamalarıyla da ön plana çıkıyor. İstanbul’un bütün mahalleleri arasında hediye, zarf, evrak, yedek parça, alışveriş ürünü gibi acil taşınması gereken her türlü gönderinizi güvenle taşıyan firma, çeşitli iller arasında da taşımacılık yapıyor.

Firma şehirlerarası kurye uygulamasıyla çeşitli durumlarda şehir dışında müşterileri bulunan tedarikçilere, ortaklara, avukatlara, mahkemelere ya da başka kişilere en acil gerek olan paketlerin taşımasını yapıyor. Gecikmesi halinde cezai işlemler doğurabilecek, tazminata sebep olabilecek, ticaret için gerekli olacak, uluslararası seyahatte lazım olacak belgeler, paketler firmadan en fazla taşınması istenenler arasında bulunuyor.

REKLAM

Hizmet ağını her geçen gün genişletmeye devam eden SYS Kurye şu an için şehirlerarası kurye uygulamalarını Ankara, Bursa, Edirne, İzmit, Sakarya, Tekirdağ, Yalova bölgelerinde sürdürüyor. Bütün bu illerdeki en acil paketleriniz için bir telefon kadar yakınınızda yer alıyor.

Uçak Kargo ile Mesafeler Kısalıyor

SYS Kurye İstanbul içi ve şehirlerarası moto kurye uygulamalarıyla olduğu gibi uçak kargo,ile de hizmet veriyor. Turkish Kargo ile Türkiye’de havalimanı bulunan 52 farklı ile göndermek istediğiniz en acil paketleriniz için kuryeden destek alabiliyorsunuz.

Uçak kargo uygulamalarıyla çabuk bozulabilen, kırıma riski olan, kitap, ilaç, yaş sebze, meyve, yedek parça gibi malzemelerinin adresten adrese taşınması talebinde bulunabilirsiniz. Paketiniz her nerede ise firma personelleri adresinizden alıp kargo uçağına iletmekte, varılan ilde de yine havalimanından alıp belirttiğiniz adrese teslimat yapabilmektedir.

REKLAM

Bütçe Dostu Kurye Fiyatlarıyla Fark Yaratıyor

SYS Kurye bugün sektörünün en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor ve bir kez firmanın ayrıcalıkların yararlananalar sonraki her ihtiyaçlarında firmayı tercih ediyorlar. Çünkü firma, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle çalışıyor. Paketlerinizi güvende tutuyor, vaat edilen sürede teslimat yapmayı başarıyor. 7 gün, 24 saat boyunca çağrı merkezlerini arayarak ya da sitelerinden iletişime geçerek kurye talebinde bulunabiliyorsunuz. Bütün bu ayrıcalıklı uygulamalara da İstanbul kurye sektörünün en ekonomik fiyatlarıyla sahip oluyorsunuz.