İstanbul KYK Yurt Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Türkiye’de devlete bağlı öğrenci yurtlarından olan İstanbul KYK yurtları, 2021 – 2022 yılında yeni fiyat listesiyle açıklandı! Son dönemde pandemiyle birlikte kapalı olan yurtlar, hangi fiyatlarla açılacak ve 2022 yılında fiyatlar neler olacak merakla bekleniyor. İstanbul’da KYK yurdunun yeni fiyat listesi ve olanakları da düzenleniyor.

İstanbul KYK Yurdu İmkanları Neler?

İstanbul’da 40’dan fazla üniversitenin olmasıyla birlikte, devlet yurdu ve özel yurt imkanları da genişletildi. KYK Türkiye’nin üniversite öğrencilerine katkısıyla bilinen, 81 ilimizde yer alan yurtlar arasındadır. İstanbul devlet yurtları prosedürüne uygun çalışmakta olan kız ve erkek yurtları ayrı olarak düzenlenmiş, indirimli fiyatlarla bilinmektedir. İstanbul dışında en çok kyk yurduna sahip olan bir diğer şehir olan Konya kyk yurtlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz: https://www.eyurtlar.com/kyk/il/konya-kyk-yurtlari/54

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KYK yurtlarında 7/ 24 sıcak su hizmeti bulunmaktadır. Sınırsız internet, kahvaltı ve akşam yemeği seçenekleri sunulurken, öğrencilerin oda sayısı da kalacakları fiyatlara göre belirlenir. Odalarında tuvalet ve banyo bulunan KYK yurtları olduğu gibi, ortak kullanımları olan yurtlarda bulunmaktadır. Her odada ranza, çalışma masası ve ışıklandırma sistemleriyle birlikte gardrop seçenekleri de bulunuyor.

İstanbul KYK Yurdu Nerede?

Erkek yurdu ve kadın yurdu olarak iki farklı bölgede bulunan KYK yurdu, devlet üniversitelerine en kolay ulaşım imkanları sunan seçeneklerle ulaşımı kolay bölgelerde yer almaktadır. KYK yurtları özellikleri de bina özelliklerine göre belirlenirken, yurt oda sayısı da oldukça geniştir. Kapasitesi yüksek ve öğrencilere ekstra seçenekler sunan kyk yurtları İstanbul, Türkiye’nin en yüksek yurt kapasitesine sahiptir. Türkiye’deki tüm kyk yurtlarına www.eyurtlar.com/kyk sayfasından ulaşabilirsiniz.

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KYK yurdu İstanbul’da erkek yurtları olarak Şişli’de bulunuyor. Kız yurdu olarak Florya beşyol bölgesinde olan kyk yurdu öğrencilerin birçok ulaşım alanından yararlanmasını sağlıyor. Alkent, Avcılar, Büyükçekmece ve Kamiloba bölgelerine yakın olan yurtlar, birçok ulaşım aracından yararlanabilecek konum özelliklerine sahiptir.

İstanbul KYK Yurdu Fiyatları Nelerdir?

İstanbul’da yer alan KYK yurtları, yurt genelinde nasılsa fiyat ölçüleri de aynı şekilde düzenlenmiştir. KYK’da en yüksek yurt fiyatı 385 TL ve en düşük 215 TL’dir. Kalınacak kişi sayısı ve oda özelliklerine göre belirlenirken, yemek ve kahvaltı seçeneklerinden de yararlanan öğrencilerin yurt fiyatlarında farklı ödemeler gerçekleştirmesi gerekmektedir.

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KYK yurtlarına giriş yapmak için her yıl öğrencinin başvuru seçeneklerini yapması, yurdun kapasitesine göre seçilmesi gerekir. Tam burslu ve bursuz öğrenci yurdu imkanları bulunurken, öğrencinin maddi durumu ve bedensel engelleri de göz önünde bulundurularak yurt yerleştirmesi yapılmaktadır. Kız ve erkek yurtları için başvuru tarihleri her yıl yeniden açılır ve açıklanır. Turizm kenti Antalya Yurtları için şu sayfayı ziyaret edin: https://www.eyurtlar.com/il/antalya-ozel-yurtlari/8

KYK Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

KYK başvuru tarihleri her yıl ÖSYM başvuru işlemleri yapıldıktan ve sınavlar gerçekleştikten sonra üniversite kazananları açıklanır. Üniversite şehri ve bölümü açıklanan öğrencilerin KYK başvurusu yapması gerekmektedir. Üniversite bölümlerinin yoğunluğuna ve kişi sayısına göre de yurda alma kapasitesi belirlenir.

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Genellikle yurt yerleştirmesi üniversitelerin açıldığı ilk hafta belirlenerek, öğrencinin yerleşmesi sağlanır. İstanbul kyk yurt fiyatları da öğrenicinin kalacağı kişi sayısına ve oda özelliklerine göre belirlenmektedir. Öğrenci ekonomik olarak sıkıntılıysa, tam bursu olarak da yurda alınması sağlanır. Bunun için mal mülk sahibi olmaması ve aile fertlerinin çalışır vaziyette olmaması gibi durumlar da göz önünde bulundurularak burs seçeneklerinden yararlanması sağlanır. İstanbul’da en çok yurt bulunan Fatih yurtları için linke gidebilirsiniz.

KYK Kız Yurdu Olanakları Nelerdir?

KYK kız yurtları genel olarak 7/ 24 güvenlik önlemleri alınan ve banyo, WC, sınırsız internet, yemek ve kahvaltı seçeneklerini kullanabilecek olanaklardan yararlanılan seçenekler sunar. Kız yurdunda kolay ulaşım için İstanbul’un merkezi yerlerinden biri olan Florya’da devlete ait arazide bulunan çok katkı bina bulunmaktadır. Bu bina özellikleri kapsamında, tek kişilik, çift kişilik, üç ve dört kişilik oda kapasitesi bulunmaktadır.

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KYK yurt odalarında öğrencilerin yatak, masa ve dolap gibi temel ihtiyaçları karşılanır. Uygun fiyatlı yurt özelliklerine sahip olan KYK, devlet ödeneği ile hizmet vermektedir. Oda temizliği haftada bir kere yapılır, odalarda yemek pişirilmez ve ortak mutfak seçenekleri sunulmaz.

KYK Erkek Yurdu Olanakları Nelerdir?

Erkek yurtlarında çoklu oda sayısı ve tekli oda seçenekleri bulunmaktadır. Öğrenciler maksimum dört kişi kalabilir, en az tek kişilik odalarda ikamet edebilir. Öğrencinin sabıka kaydına, hastalık ve maddi durumlarına bakılarak yurt olanaklarından yararlanması sağlanır. Erkek KYK yurdu için başvurular da ÖSYM açıklaması yapıldıktan sonra belirlenmektedir. Öğrencinin ekim ayında okulların ilk açıldığı haftada yurda yerleşmesi sağlanır.

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Öğrenci yurdu kapasitesine göre de oda sayısı ve kalabilecek oda kapasitesi duyurulmaktadır. Öğrenci kendi isteğine göre oda seçimi de yapamaya bilmektedir.

KYK Yurduna Kayıt Oluşturmak İçin Neler Gerekir?

KYK yurduna kayıt oluşturmak için öğrencinin sabıka kaydı, ikamet belgesi, TC kimlik numarası ve öğrenci belgesi getirmesi gerekir. Aynı zamanda sağlık kontrolü yaparak, kalıcı bir hastalığının ya da bulaşıcı hastalığının olup olmadığı analiz edilmelidir. Öğrencinin bütün muayene ve vatandaşlık verileri üzerinden yurt hakkı kazanmışsa, yurda yerleşmesi sağlanır. Yurt ödemeleri Ziraat bankası üzerinden yapılarak, öğrencinin dört yıl boyunca yurt hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Ek açıklama: Yurt Ücretleri için ilgili sayfaya tıklayın.

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Kaynak:https://www.eyurtlar.com/kyk