Kartsız bilet dönemi başlıyor

Uçak Bileti Satışında Yeni Bir Dönem

Sosyal içerik platformu Onedio'nun haberine göre önümüzdeki günlerde Uçak bileti satış sektörünü ilgilendiren oldukça önemli bir gelişme yaşanacak.

Onedio'nun Cuma günü yayınladığı habere göre ucuz uçak bileti arama sitesi - ucuzucuyorum.com/ucak-bileti - ucuzucuyorum.com kısa süre sonra kredi kartı kullanmaya gerek kalmadan TC numarası ile bilet satışına olanak verecek olan bir projeyi Kuveyttürk katılım bankası ile hayata geçiriyor.

Kredi Kartı En Yaygın Yöntem

Şu anda internetten uçak bileti alırken en fazla kullanılan yöntem kredi kartı ile ödeme. Bunun dışında GSM Operatörlerinin faturaya yansıtma ve mil puan ile ödeme seçenekleri olsa da bunlar kredi kartı kadar yaygın değil.

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Bunun dışında Türkiye’de yaklaşık olarak 28 milyon vatandaş kredi kartı kullanmıyor ve dolayısıyla internetten uçak bileti alamıyor. Yeni yöntemin bu kişileri de uçak biletlerini online olarak satın almaya yönelteceği düşünülüyor.

TC Kimlik No İle Bilet

Yeni uygulamada biletini almak isteyen kişi kredi kartı yerine TC Numarasını girerek SATIN AL sekmesine basacak ve banka ile anlık olarak iletişim kurularak kredi onaylandığı takdirde bilet oluşturulacak.

Müşteri ödemelerini taksitle bankaya yapacak böylece kart kullanmayanlar da , kart limitini uçak bileti alırken kullanmak istemeyenler de uçak biletlerini yalnızca TC Numaraları ile almış olacak.

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Henüz Hizmete Girmedi

Haber internete düşümüş olsa da henüz bilet satış uygulaması ucuzucuyorum ya da Kuveyttürk Bank’tan kredi kartsız uçak bileti satışıyla ilgili yeni yöntem ha herhangi bir açıklama yapılmadı. Sitenin sayfasında ise hala tek ödeme seçeneği olarak banka ve kredi kartı görünüyor.

Yakında Başlıyor

Yeni ödeme sistemi ile kredi kartsız uçak bileti satışının en geç Aralık ayında başlayacağı belirtiliyor. Sektöre yeni giren uygulamanın böylesine tüketici yararına bir projeyi oluşturması takdir topladı.

Ucuzucuyorum geçtiğimiz Aralık ayının sonunda hizmete giren bir uygulama olarak en çok sosyal medyayı etkili kullanması ve hem oldukça ayrıntılı gezi & seyahat rehberi sayfaları hem de güncel blog yazıları ile beğeni toplayan bir uygulama olmayı başardı.

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Siz de uygulamanın seyahat önerilerini ve blog yazılarından birkaçını okumak isterseniz https://ucuzucuyorum.com/blog bağlantısını kullanabiliirsiniz.