Diş hekimliğinde lazerin kullanılmasının yaygın hale gelmesi, hem daha iyi sonuçlar veriyor, hem de hastaların diş tedavisine karşı korkuları gittikçe azalıyor. Bu nedenle de lazer diş hekimliği, klasik diş hekimliğine nazaran çok daha fazla tercih ediliyor. Kliniğimizde yıllardır en son lazer teknolojisini kullanarak, gülüş tasarımı ve ağız içi tedavilerini yapmaktayız. Uzman diş hekimlerimiz gerek deneyimleri, gerekse hassas çalışmaları ile birçok sorunu daha hızlı ve kısa sürede gideriyorlar.

Diş Hekimliğinde Lazerle Hangi Tedaviler Yapılabilir?

Kliniğimizde, gelişmiş ülkelerde diş hekimliğinde uygulanan İzmir implant tedavisi ve tüm tedavileri uygulayacak kapasite ve teknolojiye sahip bulunmaktayız.

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Kliniğimizde lazer uygulaması ile yaptığımız tedavilerden bazılarını, şu şekilde sıralayabiliriz;

Ağız içindeki tüm yumuşak ve sert dokuların tedavisini lazerle yapmaktayız

Dişlerde bulunan çürüklerin temizlenmesi

Çene kemiğine gömülü olan dişlerin, sorunsuz çekilebilmesi için, kemiğin dişten uzaklaştırılması

Köklerin uç kısmında oluşan kistlerin temizliği

Kök kanallarının genişletilmesi

Diş etinde oluşan enfeksiyonların temizlenmesi

Estetik uygulamalar (dişlerin kesilmesi ve diş boyunun uzatılması gibi)

Dudak ve dil bağlarının istenilen oranlarda kesilmesi

Ağız içinde oluşmuş ülser ve aftların temizlenmesi

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Dişlerdeki hassasiyetin giderilmesi

Diş etlerindeki renk değişikliklerinin giderilmesi

İmplant uygulamaları

Diş hekimliğinde lazerin başarılı bir şekilde kullanılması sadece bilgi değil, aynı zamanda tecrübe de gerektirmektedir. Kliniğimizde görev yapan tüm uzman diş hekimlerimiz, konularında yılların deneyimine sahiptir ve bilgi açısından da tüm yenilikleri takip ederek, hastalarımıza uygun olanları anında uygulamaktadır.

Diş Hekimliğinde Lazerle Tedavinin Avantajları Nelerdir?

Kliniğimizde uyguladığımız, modern lazer tedavileri ile hastalarımıza birçok avantajlar sağlamaktayız. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

Lazerle tedavide titreşim meydana gelmediği için, tedavi esnasında rahatsızlık veren seslerde bulunmamaktadır

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Çok gerekmediği durumlar hariç, genellikle anestezi uygulanmamaktadır

Özellikle diş etlerine yapılan tedavilerde kanama oluşmamaktadır

Hassas bölgelerin sterilizasyonu da sağlandığından, enfeksiyon kapma riski bulunmamaktadır

Tedavi sonrası ağrı oluşmamaktadır.

Ayrıca diş tedavisinden iğneden korkan hastalarımız, lazerle tedavide anestezi ihtiyacı olmadığı için daha rahat tedavilerini olabilmektedir. Anestezinin kalp rahatsızlıkları ile hamileler üzerinde meydana getireceği, olumsuzlukları da lazer tedavisi ile ortadan kaldırmaktayız.

Lazerle Tedavide Ağrı Hissedilir mi?

Kliniğimizde uyguladığımız lazerle tedavinin, hastalarımız açısından en önemli avantajı konforlu olmasıdır. Uygulamalarımızdan dolayı ağrı olmamakta, nadir de olsa ağrı hissedilirse çok az ve gerekli bölgeye anestezi yapmaktayız. Tedavi sonrası ise, kesinlikle ağrı hissedilmemektedir.

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Lazerle Dişler Beyazlatabiliyor mu?

Kliniğimizde, dişlerde zamanla oluşan lekelenmelerin giderilmesinde, lazer uygulamasını % 100 başarı ile gerçekleştiriyoruz. Sorunlu bölgelere özel jeller sürerek, üzerine lazer uygulaması yapıyoruz. Bu sayede hem daha kısa sürede, hem de daha iyi seviyede beyazlatma ve temizlik sağlamaktayız.

Lazerle Diş Tedavisi Çocuklar İçin Uygulanıyor mu?

Çocuklara uygulanan ilk diş tedavileri, daha sonraki tedaviler için çok önemlidir. Çocuklar bu tedaviden korkar ve ağrı hissederse, kolay kolay diş hekimine gitmek istemezler. kliniğimizde çocuklar için ayrı bir diş tedavi ortamı oluşturduk ve lazer uygulamalarımız ile hiçbir ağrı hissetmeden tedavilerini gerçekleştiriyoruz.

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Lazerle Tedavide Sağlam Dokular Zarar Görebilir mi?

Klasik yöntemle uygulanan diş tedavilerinde, sağlam dokular az da olsa zarar görebilmektedir. Kliniğimizde kullandığımız son teknoloji lazer cihazları ile sağlam dokulara hiçbir zarar vermemekteyiz.

Lazerle Diş Tedavisi Pahalı mı?

Kliniğimizde, lazerle tedavi yöntemi uzun yıllardan beri uzman diş hekimlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu nedenle de, lazerle tedavi nerede ise klasik yöntemle yapılan diş tedavisinin yerini almıştır. En modern cihaz ve profesyonel ekibimiz ile kaliteden ödün vermeden, en uygun lazerle diş tedavisini uygulamaktayız.