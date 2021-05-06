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Özel Muhabbit Ekosistemi Büyümeye ve Gelişmeye Devam Ediyor
ÖZEL

Muhabbit Ekosistemi Büyümeye ve Gelişmeye Devam Ediyor!

Muhabbit eko sisteminin kuruluşunun ilk adımı, kripto paraların ciddi yükseliş gösterdiği 2017 yılına denk geliyor.

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Muhabbit Ekosistemi Büyümeye ve Gelişmeye Devam Ediyor!
Muhabbit

Bildiğiniz gibi Türkiye ve dünyadan birçok yatırımcı o senelerde kripto paraların namını yeni yeni duymaya başlamıştı. O yıllarda Türkiye'ye baktığımızda, bu sektör ile ilgilenen çok fazla kişi yoktu. Muhabbit'in asıl amacı tam da burada devreye giriyor; Bitcoin ve Blockchain teknolojisi ile ilgili araştırmalar yapıp, potansiyel yatırımcıları bu sektör ile ilgili bilgilendirmek. Zira kripto paralar ve blockchain teknolojisi manipülasyona açık bir alan olduğu için güvenilir ve doğru bilgi sağlayan bir haber kanalı yoktu.

Yıllar geçtikçe, Muhabbit eko sistemi büyümeye başladı. İlk zamanlarda Discord kanalımız üzerinden akademi çalışmaları yapıp, takipçilerimize ücretsiz eğitimler sağladık. Devamında Telegram kanalımızdan, takipçilerimiz ile etkileşim haline girdik. Sürekli olarak bilgi ve haber paylaşımı yaptığımız haber sitemize, 2019 yılının ortalarında daha çok çalışarak yüklenmeye başladık.

Blokchain ve kripto para sektörü geliştikçe, Muhabbit ekibi olarak biz de kendimizi geliştirmeye başladık. İnternet sitemizi, insanların merak ettiği teknolojiler ve konular, piyasa değeri tablosu, komisyon hesaplayıcı, fiyat tabloları ve kripto para pasif gelir sayacı gibi ilgi çekici enstrümanlar ile donattık.

Bunun dışında, Twitter üzerinden de takipçilerimiz ile etkileşim halindeyiz. Muhabbit hesabımızdan bitcoin haber paylaşımları yaparken, Muhabbit DATA hesabımızdan kripto paralar ve blockchain ile ilgili dikkat çekici verileri paylaşıyoruz. Ayrıca MuhabbitAlerts isimli twitter hesabımızdan piyasalara giren ve çıkan önemli miktarlarda likiditenin takibini yaparak kripto para piyasasının yönünde büyük rol oynayan ve balina (Whale) olarak tabir edilen büyük yatırımcıları izleyip paylaşım yapıyoruz. Zaman zaman teknik analizcimiz Draco’dan da altcoin analiz paylaşımları gelmekte.

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz aylarda piyasa değeri ve hacmi hızla yükselmesine rağmen, kripto paralar ve block chain sektörü henüz emekleme döneminde. İnsanlar sanal ve merkeziyetsiz bir para biriminin günlük hayatta bir yeri olabileceğine veya bir yatırım aracı olabileceğine yeni yeni ikna oluyor. İşin iyi yani, ikna olan insanlar şaşırtıcı bir şekilde çevresindekileri çok daha hızlı bir şekilde ekosisteme dahil edebiliyor. Bu da bitcoin, ethereum veripple gibi alt coinler başta olmak üzere tüm kripto para piyasasını çok hızlı büyüyen ve gelişen bir sektör haline getiriyor. Bizim de Muhabbit ekibi olarak en büyük amacımız, bu sektörün gelişim hızına en kolay şekilde adapte olmak ve bitcoin haberleri konusunda sizlere en doğru bilgiyi en kaliteli şekilde sunabilmek. Tüm bunları yaparken hem biz kendimizi geliştiriyor, hem de yeni insanlara block chain teknolojisini ve kripto para piyasasını öğrenme imkanı sağlıyoruz. Çünkü gelecek block chain teknolojisinde!

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