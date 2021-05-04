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Özel Muhafazakar Villalarda KorunaklıBir Villa Tatili için Villa Reyonu
ÖZEL

Muhafazakar Villalarda Korunaklı Bir Villa Tatili için Villa Reyonu

Tatil denilince akla ilk gelen konaklama seçeneklerinden olan otel, devremülk, apart ve pansiyona son zamanlarda sıkı bir alternatif eklendi:Kiralık villalar.

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Muhafazakar Villalarda Korunaklı Bir Villa Tatili için Villa Reyonu
Villa Reyonu

Kiralık villalarda doğanın içerisinde deniz ve havuz keyfinin tadını çıkarabilir, yılın tüm stresini atmanıza hizmet edecek, evinizin konforuna eşdeğer villa olanaklarından yararlanabilirsiniz. Ancak evimin rahatlığı ve hijyeni yetmez, tatilde de evimdeki mahrem ortamı bulmak isterim diyorsanız o zaman muhafazakar villa seçeneği tam size göre!

Korunaklı Bir Tatil Seçeneği: Muhafazakar Villa Tatili

Muhafazakar villalar, ağırlıklı olarak mahremiyeti önceleyen ailelerin tercih ettiği, kapalı veya açık havuza sahip, açık havuz çevresi ve güneşlenme alanı ağaç, çit, duvar gibi çeşitli yöntemlerle korunaklı hale getirilen bir villa stilidir. Bu korunaklı yapısı sayesinde, tatilinizi yaparken villanın ve lokasyonun sunduğu tüm olanaklardan faydalanırken aklınızda çevreye ve görünürlüğünüze dair bir soru işareti de kalmamış oluyor. Ülkemizin en güzide tatil beldelerinde konumlanan bu villalar; lüks ve hijyenik konaklama imkanı, aileler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığı odalar, sahip olduğu havuzu ve doğal manzarası ile giderek daha çok tercih ediliyor. Sunduğu konfor, hijyen, mahremiyet ve doğayla iç içe tatil imkanıyla muhafazakar villaların her geçen gün rağbeti artıyor. Son bir yıldır global ölçekte yaşanan pandemi nedeniyle tatilcilerin hijyenik ortam arayışı ve kiralık villa tatil tarzının bu arayışa cevap vermesiyle tercih sebeplerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Muhafazakar Villa Kiralama Seçeneği ile Kendinizi Özel Hissedin

Başlangıçta ağırlıklı olarak muhafazakar yaşam tarzına sahip tatilciler tarafından tercih edilen muhafazakar villalar, sunduğu cazip ve kişiye kendini özel hissettiren imkanları ile artık daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu korunaklı villalar; gürültü ve kalabalıktan uzak, dingin bir tatil düşleyen kişilerce de tercih ediliyor. Sahip olduğu geniş ve ferah odaları, çoklu yatak kapasitesi, geniş bahçesi, havuzu ve verandası ile kalabalık ve çocuklu aileler tarafından da rağbet görmeye başlıyor. Hatta sessiz sakin bir balayı hayal eden çiftlerin bile favori tatil seçeneklerinden biri olmuş durumda. Mahremiyeti önceleyen yapısı sayesinde dilerseniz deniz manzaralı bir villada, dilerseniz özel havuzlu villada herkesten uzak, dingin ve sakin bir şekilde tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz. Sahip olduğu lokasyon sayesinde, bir yandan herkesten uzakta iken bir yandan da doğayla başbaşa bir tatil deneyimleyebilirsiniz. Yeşillikler içinde eşsiz verandası ile yeni güne enerji dolu başlayabilir, şık tasarımlı iç mekan dekorasyonuna sahip mutfağınızda ya da bahçede barbeküde hazırladığınız yemeklerinizin tadını tam korunaklı geniş bahçede çıkarabilir, akşamınızı yeşillik ve sessizliğin verdiği huzur içerisinde geçirebilirsiniz.

Mahremiyet, Huzur ve Hijyen Korunaklı Villada Bir Arada

Havuz, yeşillik, huzur, konfor, şık ve rahat dekorasyon seçimi, jakuzi, şömine gibi seçkin bir tatilde arayacağınız tüm ayrıntıların bir arada sunulduğu muhafazakar villaların sahip olduğu lokasyon da oldukça dikkat çekiyor. Fethiye, Kalkan, Ölüdeniz gibi ülkemizin en çok tercih edilen en nadide tatil köşelerinde konumlanan muhafazakar villalarda yapacağınız tatille yeşille mavinin eşsiz buluşmasına her gün tanıklık etmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Titizlikle sunulan temizlik hizmetleri ile pandemi döneminde hijyene dair aklınızda herhangi bir soru işaretinin kalmasına fırsat verilmiyor. Her yer yeşil ise, böcekler de tatilinize ortak olmak isteyebilir; ancak bu konuda da verilen hizmetler ile gözünüz arkada kalmıyor.

Siz de tüm yıl dört gözle beklediğiniz tatilinizi mahremiyetinizden ödün vermeden huzur, sakinlik ve hijyen içerisinde muhafazakar villalarda geçirmek ve kendinizi özel hissetmek istiyorsanız, muhafazakar villa kiralama seçenekleri ile Villa Reyonu yalnızca bir tık uzağınızda!

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