Özel Nvidia ekran kartlı laptop modelleri ve fiyatları
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Nvidia ekran kartlı laptop modelleri ve fiyatları

Nvidia RTX 30 gibi son modelleri ile birlikte bilgisayarlarda üstün performans ve verimlilik sunuyor.

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Nvidia ekran kartlı laptop modelleri ve fiyatları
Nvidia ekran kartı

Bu nedenle laptop modelleri başta olmak üzere oyun bilgisayarlarına kadar performans ve kaliteden yana tercih yapmak isteyen kullanıcılar için Nvidia ekran kartlı laptop modelleri daha fazla tercih ediliyor. Yeni bir laptop modeli satın almak istiyorsanız ve alacağınız dizüstü bilgisayarda Nvidia ekran kartları olmazsa olmaz ise listedeki önerile göz atabilirsiniz.

Nvidia ekran kartlı laptop modelleri ve fiyatları

Son teknolojilerin kullanıldığı son model Nvidia ekran kartlarında, önceki seriye göre 2 kat fazla işleme hızı, özel RTX destekleri, ışın izleme, yapay zeka desteği, özel performans artış seçenekleri ve DLSS gibi cazip özellikler bulunuyor.

Casper Excalibur G900 – 10.353 TL

Nvidia ekran kartlı laptop modelleri arasında ilk tercih edileceklerden birisi Casper Excalibur G900. Bütçe dostu fiyatı ve yüksek özellikleriyle dikkat çeken Excalibur G900, NVidia ekran kartları için seçim şansı da tanıyor. GTX ya da RTX olarak satın alma öncesinde özelleştirilebilir yapıda olan Casper modeli, 4 farklı modeliyle performans konusunda beklentilerinizi karşılıyor. Üstelik 10. nesil i7 işlemci gibi pek çok güçlü donanımla desteklenen Excalibur G900, sınıfındaki diğer modellere göre ciddi bir avantaj sağlıyor.

Asus TUF Gaming A15 – 13.899 TL

Asus tarafından geliştirilen TUF Gaming A15, NVidia ekran kartı seçeneklerine sahip. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ile birlikte kutudan çıkan modelde, üst düzey donanımlar bulunuyor. Asus’un geleneksel özellikleri arasında bulunan AMD işlemci tercihinin yer aldığı modelde, AMD Ryzen 9 işlemci bulunuyor.

HP Pavilion Gaming 15 – 12.749 TL

HP’nin ön plana çıkan modeli ise Pavilion Gaming 15. Oyuncu bilgisayarı almak isteyenlerin tercih ettiği modellerden birisi olan Pavilion Gaming 15, oyunlarda ve çoklu görevlerde üst düzey bir performans sunuyor. Yapacağınız Pavilion Gaming 15 seçimi ile birlikte bu performansı elde edebileceğiniz gibi ek özellikleriyle de beklentilerinizi karşılayabilirsiniz.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 – 12.999 TL

Farklı ve güçlü laptop modelleri ile dikkat çeken Lenovo, modellerinin büyük bir kısmını Nvidia ekran kartlı olarak piyasaya sunuyor. Bu modellerden birisi olan Lenovo IdeaPad Gaming 3, kutudan Nvidia GeForce GTX 1050 ile çıkıyor. AMD Ryzen 7 ile destekleniyor.

MSI GL75 Leopard 10SDR- 15.299 TL

Listenin son sırasında ise MSI yer alıyor. GL75 Leopard modeli ile dikkat çeken marka, güçlü modelinde NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti kullanıyor. GDDR6 bellek türü ve 1455 MHz çekirdek hızına sahip olan cihaz, oldukça zorlayıcı görevlerde dahi üstün performans sunuyor.

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