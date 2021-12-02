Şıklığıyla büyüleyen pırlanta yüzük modelleri Ediz Dereli'de

Pırlanta yüzük koleksiyonunda yer alan birbirinden etkileyici ve farklı tasarımları ile Ediz Dereli, müşterilerini kusursuz tasarımlarla buluşturabilmenin markanın ana hedeflerinden biri olduğunu belirtiyor. Hemen her zevke hitap eden ürün çeşitleri sayesinde tüm yaş guruplarının dikkatini çeken pırlanta yüzük tasarımlarına imza atıyor. Ediz Dereli için pırlanta kalitesi kadar tasarım ve işçiliğin de son derece önemli olduğunu söylemek mümkün. Firmanın ürettiği tüm pırlanta ürünlerde, pırlanta sertifikasının yanı sıra ürünün kalitesini gözler önüne seren ürün sertifikası da satış esnasında müşterilere sunuluyor. Pırlanta kolye, pırlanta küpe ve pırlanta bileklik modellerinde olduğu gibi pırlanta yüzük modellerinde de işçilik ve taş garantisi müşteriler için güvenli alışveriş anlamını taşıyor.

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Ediz Dereli yüzük koleksiyonunda yer alan parçalar, farklı büyüklük ve kesime sahip pırlanta taşların başrolü oynadığı birer sanat eserini andırıyor. Özellikle tektaş pırlanta yüzük modelleri ile romantik anların en gözde hediyeleri arasında yer alan bu özel koleksiyonda aynı zamanda sıra taşlı ve farklı pırlanta yüzük modelleri https://www.edizdereli.com/pirlanta-yuzukler adresinde sizlerle buluşuyor. Sezon trendlerini yakından takip eden Ediz Dereli için sezona yön veren yenilikçi tasarımlara imza atmak da son derece önemli. Hemen her sezon satışa sunduğu farklı tasarımları ile sektöre de bu anlamda öncülük etmekten gurur duyduğunu belirten Ediz Dereli için; hem imalat hem satış hem de satış sonrası müşteri memnuniyeti eşit öneme sahip.

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Farklı Zevklere Hitap Eden Farklı Tasarımlar Ediz Dereli’de

Tektaş, beştaş, baget, yarım tur ya da tam tur… Birbirinden etkileyici pırlanta yüzük modellerini aynı kalite ve güvence ile satışa sunan Ediz Dereli, hemen her kesim, bütçe ve zevke hitap eden geniş pırlanta yüzük tasarımları ile göz doldurmaya devam ediyor. Işıltı seven kadınların bir numaralı tercihlerinden olan pırlanta yüzük aksesuarları, Ediz Dereli tasarımları ile uzun yıllar kullanılacak ve nesilden nesile aktarılacak aile yadigarları arasında yer almaya da aday görünüyor.

Daha Çok Işıltı İçin: Baget Pırlanta Yüzük

Farklı boyut ve kesime sahip pırlanta taşların süslediği bu özel tasarım, aksesuarlarda şıklık ve gösteriş arayan kadınların en çok tercih ettikleri pırlanta yüzük modelleri arasında. Üzerinde yer alan 81 adet pırlantanın ışıltısı ve tasarımın kusursuzluğu nedeni ile özel günlerde kullanılabilecek ya da sevgiliye hediye olarak alınabilecek modeller arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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Özel Anların En Etkileyici Şahidi: Tektaş Pırlanta Yüzük

Olağanüstü büyüklükte bir ışıltıya özel yuvarlak kesim pırlanta ve mükemmel el işçiliği ile sahip olmak mümkün. Ediz Dereli koleksiyonunda yer alan bu özel model hem şık hem de gösterişli. Sevgiliye alınabilecek en özel hediye seçenekleri arasında yer alan bu tektaş pırlanta yüzük modeli aynı zamanda evlilik teklifleri için de son derece uygun. Özel dört çentikli yapısı ile en zarif parmaklara ışıltı ekleyen modelin yıllara meydan okuyan tasarımı onun uzun yıllar keyifle kullanılabilmesine de olanak sağlıyor.