Televizyon Kanallarında Yeni Hafta Yayın Akışı

Pandemi döneminde televizyon kanalları, evde kalmayı sağlayacak daha fazla ilgi çekici ve daha dolu yayın akışı programları hazırlamaya başladı. Televizyon kanalları tarafından haftalık olarak açıklanan o haftanın yayın akışı ile sevilen ve merak edilen yapımların hiçbirini kaçırmak mümkün olmuyor. Ayrıca tüm televizyon kanallarının gün boyuca dopdolu olan yayın akışlarında en sevilen televizyon dizilerinin hangi gün ve hangi yayın saatinde olacağı merak ediliyor. Gündem veya yarışma programlarının yanı sıra dizi ve filmlerde yine gelecek haftanın yayın akışında önemli bir yer kaplıyor.

TRT 1 Canlı Yayın Akışı

Türkiye’nin en büyük ve en köklü televizyon kanalı olmasının dışında devlet televizyonu olan TRT 1, birbirinden değerli yapımlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV’de bugün gündüz kuşağı dikkat çekiyor. Tüm hafta boyunca TRT 1 gündüz kuşağında sabah 08.15’ te başlayan “Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi” ekranlarda olacak. 13.20’ de “Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar” ekranlardaki yerini alıyor. Gün boyunca dizi tekrarlarının ardından 19.00’ da başlayan “TRT 1 Ana Haber” bülteniyle birlikte akşam kuşağı başlıyor. En çok izlenen akşam kuşağında TRT 1 kanallarında yeni hafta boyunca; Pazartesi saat 20.00’ da “Uyanış: Büyük Selçuklu”, Salı saat 20.00’ da “Masumlar Apartmanı”, Çarşamba saat 20.00’ da “Benim Adım Melek” ekranlarda olacak. Perşembe günü saat 20.00’da ise TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” ekranlarda olacak. Hafta içi son günü Cuma’da ise saat 20.00’da reyting rekortmeni “Payitaht Abdülhamid” ekranlarda olacak.

REKLAM

ATV Canlı Yayın Akışı

ATV haftalık yayın akışı pandemi döneminde en dolu akışlardan birisine sahiptir. TV yayın akışı programında kanalın gündüz kuşağı özellikle ev hanımlarına zengin içerik sunuyor. ATV’ de hafta içi boyunca sabah 07.00’ da “Kahvaltı Haberleri” ile gün başlıyor. Daha sonra 08.30’ da “Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor”, 10.00’ da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ve 14.20’de Beni Bırakma ekranlara geliyor. Gündüz kuşağının son programı ise 16.20’de başlayan “Esra Erol’da” programı oluyor.

ATV yeni hafta yayın akışı programında diziler ise dikkat çekiyor. Pazartesi saat 20.00’ da “Maraşlı”, Salı saat 20.00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, Çarşamba saat 20.00’da “Kuruluş Osman”, Perşembe “Bir Zamanlar Çukurova”, Cuma ise “Akıncı” dizileri ekranda olacak. Hafta sonu ise saat 20.00’da “Kardeşlerim”, Pazar günü ise “Hercai” dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

REKLAM

Kanal D Canlı Yayın Akışı

Kanal D yeni hafta yayın akışında gündüz kuşağında her gün 09.00’da “Neler Oluyor Hayatta” programı ekranlarda oluyor. Saat 13.00’ da “Gelinim Mutfakta” yeni bölümleriyle ekrandaki yerini alacak. Akşam kuşağı öncesinde 18.45’ te “Kanal D Ana Haber” bülteni ekranlardaki yerini alıyor. Akşam kuşağında ise Salı günü 20.00’da “Hekimoğlu” dizisi, Çarşamba 20.00’da “Sadakatsiz” dizisi, Perşembe “Şarkılar Bizi Söyler” isimli yeni program ve Cuma günü Türk televizyonlarının efsanesi “Arka Sokaklar” yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Show TV Canlı Yayın Akışı

Show TV yeni hafta yayın akışı da oldukça dolu bir program sunuyor. Haftaiçi her gün 08.30’da “Ebru Akel’le Kadın İsterse”, 10.00’da “Dr.Ender Saraç ile Sağlıklı Günler”, 15.15’te “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” ekranlarda olacak. 18.45’te ise “Show Ana Haber” bülteni yayınlanıyor. Show TV’nin sevilen dizileri hafta boyunca saat 20.00’da ekranlarda olacak. Çukur yeni bölüm Pazartesi, Güldür Güldür yeni bölüm Salı, Alev Alev yeni bölü Perşembe, Ramo yeni bölüm Cuma günü ekranlarda olacak.

REKLAM

Kaynak: TV de Bugün