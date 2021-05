Teoman Deniz “Bazı Modifiyeler Her Araca Uygulanmaz”

Modifiye araç konusunda uzman isim Teoman Deniz, modifiye alanında uzman olarak gerek hız gerekse diğer birçok özelliklerini geliştirdikleri araçların çok dikkat çektiğini ve sevildiğini “Özellikle gençlerin çok ilgisini çekiyor ve yine gençler tarafından çok tercih ediliyor bu araçlar. Özellikle de egzoz ve hız konusunda gençlerden çok fazla istek geliyor. Hatta bazıları daha farklı özellikler eklemek de istiyorlar. Tabi her özellik her araçta kullanılacak diye bir şey olmadığından istenilen araca uygun olmayan bu özellikleri eklemiyor ve bu istekleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Her modifiye her araçta uygulanmaz” dedi.

Modifiye araç konusunda tanınan bir isim olan Teoman Deniz modifiye araçlara meraklı olan bazı kullanıcıların istediği modifiyeleri kanuna aykırı olduğu için uygulamadıklarını da söyledi. Teoman Deniz,“Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı modifiye taleplerini doğal olarak kabul etmiyor ve geri çeviriyoruz. Bazı kullanıcılar yasak olan modifiye tarzını ısrarla yaptırmak istiyorlar. Ama biz kanuna aykırı olan modifiye uygulamalarına olumlu yaklaşmıyoruz. “ diyerek işini yaparken kanunlara azami özen gösterdiğini de ifade etti.

Teoman Deniz, gençlerin yoğun ilgisini anladığını dile getirerek “Araçlara uygulanan modifiyeler farklıdır her modifiye her türlü araca uymaz. Kullanıcılar bunu bilmedikleri zaman ısrarcı olabiliyorlar. Bunu izah ettiğimizde orta yolu buluyoruz tabi ki, aslında ilk olarak hangi araca hangi modifiye yapılır araştırarak gelseler bu gibi sorunlarla hiç uğraşmayız” diyerek modifiye konusunda kullanıcılar ve özellikle gençlerden gelen isteklere neden olumsuz dönüşler verdiklerini açıkladı.

Modifiye araç uzmanı Teoman Deniz işlerini yaparken kanuni sınırları aşmadan hareket ettiklerini belirterek “Karayolları Trafik Kanunlarına aykırı bir işi asla yapmıyoruz. Bir araca modifiye yaparken bunun kanunlara uygun olmasını sağlamak zorundayız. Hangi modifiye tipinin yanlış olduğu konusunda da pek çok ustaya da bilirkişilik yapıyoruz. Her ne kadar aykırı modifiye konusunda ısrar eden müşteriler olsa da kabul etmeden kanunlara uygun şekilde işimizi yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.