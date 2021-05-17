Türk Kuaför Şenol Erdoğan “Türk saç stilini tüm dünyaya tanıtmak istiyorum”

Bu başarısını Şenol Erdoğan, "Çalışmayı seviyorum ve bu sayede uzun yıllardır bıkmadan usanmadan çalışmaya devam ediyorum. Öyle ki 7-8 yaşlarımda aileme destek olmak amacıyla başladığım iş hayatından bu günlere gelebildim. Öncelikle babamın güvenini boşa çıkarmamak için gösterdiğim gayret neticesinde 14 yaşımdan 19 yaşıma kadar İzmir'de berberlik yapmaya devam ettim. Dil öğrenmek için İngiltere'ye gitmem meslek hayatımın pik yaptığı bir zaman oldu adeta. Bu süreçte kendimi dünyaya tanıtma fırsatı elde ettim. Bir Türk olarak dünya markası olmak istiyorum" diyerek anlattı.

Başarılarını birçok kişinin takdir etiği ünlü berber aynı zamanda birçok dostunun olduğunu ve bu dostlarını Türkiye'ye getirdiğini de anlatıyor. Şenol Erdoğan," Çok yakın olduğum ünlü fitnees uzmanları, futbolcular ve daha birçok kişi var. Tüm tanıdıklarıma düğün organizasyonlarında veya tatil organizasyonlarında Türkiye'yi tercih etmeleri için tavsiyede bulunuyorum. Hatta geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir organizasyonu Dubai veya Havai gibi farklı ülkelerde yapmayı düşünen ünlü bir dostumu Türkiye'ye gelmeye ikna ettim. Bu sayede organizasyonunu Türkiye'de gerçekleştirerek hem organizasyondan hem de ülkemizden memnun kaldı. Daha böyle birçok dostumun benim sayemde ülkemize olan ilgisi arttı." Diyerek yalnızca kendi mesleğini icra etmekle kalmayıp Türk halkının sıcakkanlılığını da tanıttığını dile getirdi.