Özel Türkiye İçinde Kargo Göndermek İçin En Uygun Yöntemler
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Türkiye İçinde Kargo Göndermek İçin En Uygun Yöntemler

Ülkemizde her gün çok sayıda insan, gerek iş gerek özel sebeplerle kargo gönderimi gerçekleştiriyor.

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Türkiye İçinde Kargo Göndermek İçin En Uygun Yöntemler
Türkiye İçinde Kargo Göndermek İçin En Uygun Yöntemler

Pek çok alternatifin bulunduğu sektörde, farklı ihtiyaç ve takvimlere cevap veren farklı kargo gönderim uygulamaları mevcut. Yazının devamında, Türkiye içinde herhangi bir noktaya kargo gönderimi yapmak isteyen kişilerin tercih edebileceği çeşitli gönderim yöntemleri mevcut. Siz de bunlar arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanına karar verebilir, yurt içi gönderilerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.araskargo.com.tr/tr/index.aspx?cargo=1

İşte Türkiye içinde kargo gönderimi için en uygun yöntemler:

Gün İçi Kargo

Gün içi kargo gönderim hizmeti, adından da anlaşılabileceği gibi, aynı gün içerisinde alıcıya ulaştırılmak istenen kargolar için tercih ediliyor. Belli bir kilo limitine kadar olan acil kargolarınız varsa, siz de gün içi kargo hizmetini tercih edebilirsiniz.

Uçak Kargo

Uçak alternatifi, şehir dışına gönderilecek olan kargolarda tercih ediliyor. Bu sayede, 48 saati bulabilen paket gönderileri, 24 saat gibi bir sürede teslim edilebiliyor. Bu da, özellikle de şehir dışına acil kargo gönderimi yapmak isteyen kişiler için kurtarıcı bir çözüm oluyor.

Randevulu Kargo

Randevulu kargo uygulamasında, göndericiler, paketlerinin alıcıya ulaşacağı tarihi kendileri belirleyebiliyorlar. Randevulu kargo uygulaması, çoğunlukla özel günlerde sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Tahsilatlı Kargo

Tahsilatlı kargo gönderimi uygulamasında, ödeme, sipariş teslimi esnasında kapıda gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, çoğunlukla ürün satanlar tarafından, satılan ürünlerin ödemesinin teslimat anında yapılması için tercih ediliyor. Ödemelerde nakit ve kredi kartı kullanılabiliyor.

Acil Kargo

Hızlı bir şekilde teslim edilmesi gereken acil kargo gönderilerinde, genellikle bu opsiyon tercih ediliyor. Acil kargo uygulamasında, hem şehir içi hem de şehir dışı gönderiler, ertesi gün en geç saat 10’a kadar alıcılarına ulaştırılıyor.

Geri Dönüşlü Kargo

Geri dönüşlü kargo uygulamasında, gönderiler alıcıya teslim edildikten sonra, teslim belgesi imzalanıp göndericiye geri getiriliyor. Bu uygulama, çoğunlukla teslimat sonrasında imzalanıp geri getirilmesi gereken fatura, irsaliye, sözleşme olması durumunda tercih ediliyor.

Eğer siz de sorunsuz bir şekilde Türkiye içinde kargo gönderimi yapmak istiyorsanız; uzman kadrosu, geniş hizmet ağı ve birbirinden avantajlı uygulamaları ile Aras Kargo’yu tercih edebilirsiniz. Aras Kargo’nun yurt içi ve yurt dışı hizmetleri hakkında bilgi almak için, aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.araskargo.com.tr/tr/

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