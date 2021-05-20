Yaz Lastiği Nedir? Neden Önemlidir?

Nasıl soğuk kış aylarının zorlu şartları altında kış lastiklerinin kullanılması önemliyse, sıcak havaların hakim olduğu yaz mevsiminde de yaz lastiklerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Eğer siz de yaz ve kış lastikleri arasında ne gibi farklar olduğunu, ve yaz aylarında mümkün olduğunca yaz lastiği kullanmanın ne gibi avantajlar getirdiğini merak ediyorsanız, bu soruların cevabını yazının geri kalanında bulabilirsiniz.

Yaz Lastiği ve Kış Lastiği Arasındaki Farklar

Yaz ve kış lastikleri, ilk başta görsel olarak birbirlerinden ayrılırlar. Kış lastiklerinin dişlerinde kılcal yarıklar yer alır. Bu sayede lastiğin karlı ya da çamurlu yollardaki kaygan yüzeye daha kolay tutunması sağlanır. Yaz lastiğinde ise bu yarıklar bulunmaz.

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Performans olarak ise, yaz lastikleri ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa mesafede durabilmeyi mümkün kılarken, kış lastikleri buzlu ve karlı zeminlerde daha yüksek performans gösterir.

Fiyat olarak da, kış lastiklerinin yaz lastiğine oranla lastik fiyatları, yapısal özelliklerinden dolayı daha pahalı oldukları bilinmektedir.

Bunlara ek olarak, kullanıcılar yaz lastiği ve kış lastiğini ayırt etmek için, lastiklerin üzerlerindeki sembollere göz atabilirler. Üzerlerinde kar tanesi sembolünü taşıyan lastikler, kış lastiğidir.

Yaz Lastiği Kullanmak Neden Önemli?

Yanlış mevsimde kullanılan lastikler, aracın çekiş gücünde kayıpların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Sıcak havalarda, ABS ile fren yaparken, yaz lastikleri kış lastiklerine oranla daha kısa mesafede durabilmektedfir.

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Bunların yanı sıra, yaz aylarında kış lastiği kullanmanın yakıt tüketimini de artırdığı bilinmektedir. Ayrıca yaz lastikleri sıcak havalarda diğerlerine kıyasla daha yüksek performans gösterir ve düzensiz yıpranmaya karşı da daha dayanıklıdır. Bu da lastiğin kullanım ömrünün uzaması anlamına gelir.

Bir diğer deyişle, hem sürüş konforu ve güvenlik, hem de bütçe kontrolü açısından doğru mevsimde doğru lastik kullanımı büyük önem taşımaktadır.

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