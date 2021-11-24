Yazlıkcım kiralık villa ile tatilin tadını çıkarın

Kiralık Villa Konforunu Deneyimleyin

Kiralık villa hizmeti ile tercihinize en uygun seçeneklerden yararlanmanız Yazlıkcım ile mümkün. Farklı villa tiplerinin yanı sıra konum, tasarım ve donanımları ile birçok seçenek bulunana villalardan kiralayarak hayalinizdeki tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca yeni evlenen çiftler için özel tasarlanmış balayı villaları ile unutulmayacak bir balayı yaşayabilirsiniz.

Havuzlu Kiralık Villa

Tatilin olmazsa olmazı havuz keyfini villanızda, size özel havuzda yaşayabilirsiniz. Havuzlu kiralık villa seçeneklerinden açık havuzlu villalar, kapalı havuzlu villalar, çocuk havuzlu seçeneklerinden, talebinize uygun villayı seçebilirsiniz. Ayrıca havuz ısıtmalı villa seçenekleri de mevcuttur.

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Denize Yakın Villa

Denize yakın kiralık villalar ile havuz ve deniz keyfini Yazlıkcım sayesinde bir arada yaşama imkanına sahip olabilirsiniz. Denize yakın kiralık villa ve deniz manzaralı kiralık villa seçenekleri de mevcuttur. Villa tatili keyfinizi, deniz manzaralı kiralık villa avantajıyla taçlandırabilirsiniz.

Geniş Aile Grupları için Kiralık Villa

Büyük ailenizle birlikte güzel bir tatil yapmak istiyorsanız, geniş aile grupları için kiralık villa seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Geniş aile grupları için kiralık villalar, rahatınız ve konforunuz düşünülerek, özenle hazırlanmıştır.

Neden Kiralık Villa Tercih Etmelisiniz?

Özellikle son yıllarda tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle tatil alışkanlıklarımızda değişiklikler yaşandı. Artık sağlığımızı korumak için kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. İzole bir tatil için Yazlıkcım’ı tercih etmelisiniz.

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Yazlıkcım, hayalinizdeki kiralık villa seçeneklerini bir tıkla ulaşmanıza imkân sağlıyor. Web sitesinde farklı özelliklerde yüzlerce kiralık villa seçeneği sunmaktadır. Müşteri değil “Misafir” anlayışıyla hizmet vermektedir. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesiyle turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır. Yazlıkcım; Begonvil Grup Emlak Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti sahipliğinde Begonvil Grup Seyahat Acentesi unvanı ile TÜRSAB A sınıfı üyelik belgesine sahip acentedir. Villa kiralamada misafirlerinin konforu ve rahatı için her detayı düşünmektedir. Kusursuz bir tatil keyfi için Yazlıkcım’ı tercih edebilirsiniz.