Yeni çağın sağlığı destekleme ürünü

Vertera'nın Alpha Gel ürünü Türkiye pazarı için sertifikalandırmayı geçti. Satışlar Nisan 2021'de başlayacaktır.

Alpha Gel, deniz yosunu laminarya'nın, üzüm ve kırmızı üzüm yaprağı ekstraktlarının etken maddelerinin faydalarını birleştiren bir gıda ürünüdür. Bu bileşenler, vasküler endotelyum üzerinde yararlı etkiye sahip olabilen, sağlıklarını koruyan ve güçlendiren maddeler bakımından zengindir.

Vertera'nın Alpha Geli %100 doğaldır ve şeker içermez. İçeriği:

• Laminarya, organik iyot bakımından zengindir. Buna ek olarak, çoklu doymamış yağ asitleri, vitaminler, polisakkaritler, fukoidanlar, alginik asit vb. dahil olmak üzere, birçok biyolojik aktif madde içermektedir.

• Antioksidanlar içeren üzüm ve kırmızı üzüm yaprağı ekstraktlarının yanı sıra kan dolaşımını ve damar esnekliğini artıran flavonoidler.

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lpha Gel aşağıdaki durumlarda kullanılması tavsiye edilir:

• aktif yaşam tarzı, spor aktiviteleri

• yoğun entelektüel aktivite

• sık ve uzun süren uçuşlar

• dengesiz beslenme

Vertera Alpha Gel, elma, frenk üzümü ve vişne aromalarında üretilmektedir. Türkiye'de ürünün 11 yaşından itibaren kullanılması tavsiye edilmektedir.

Alpha Gel'in Türkiye pazarında Nisan 2021'de satışların başlaması için gereken tüm belgeleri alınmıştır.