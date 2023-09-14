Soy ağacı peygamberlerin ailesini ve hangi soydan geldiğini öğrenmek açısından önemlidir. Bu sayede hangi peygamberin kimden sonra geldiğini ve hangi dönemde yaşadığını öğrenmemiz çok daha kolay olur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in soy ağacı içeriğimizde...

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) SOY AĞACI, AİLESİ

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in babası Abdullahtır. Abdullah’ın babası, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan ve Mekke’nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalib’tir. Annesi, Kureyş kabilesinin Zühre oğulları kolundan Vehb’in kızı Âmine’dir.

Hem baba hem de ana tarafından temiz ve şerefli bir aileye mensup olan Hz. Muhammed’in soyu Hz. İbrahim’e dayanır.

İki cihân güneşi Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem-Efendimiz’in pâk soyları şöyledir:

1. Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-,

2. Abdullâh,

3. Abdülmuttalib, (Şeybetü’l-Hamd diye de çağrılırdı.)

4. Hâşim,

5. Abd-i Menâf, (Asıl ismi Muğîre’dir.)

6. Kusay, (Zeyd diye de isimlendirilir.)

7. Hakîm, (Kilâb)

8. Mürre,

9. Ka’b,

10. Lüeyy,

11. Gâlib,

12. Fihr, (Kureyş)

13. Mâlik,

14. Nadr,

15. Kinâne,

16. Huzeyme,

17. Müdrike,

18. İlyâs,

19. Mudar,

20. Nizâr,

21. Ma’ad,

22. Adnân.

Hz. Muhammed'in Çocuklarının İsimleri Nedir?

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ve Hz. Mariye ile olan evliliklerinden çocukları olmuştur. Ancak peygamber efendimizin erkek çocukları, daha süt yaşında vefat etmiştir. Kız çocukları ise vefat ettiklerinde genç yaştalardı. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice'den 6 çocuğa sahipti. Bunlar doğum sırasıyla; Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah ve İbrahim isimlerine sahipti. Peygamber efendimizin Hz. Mariye'den sadece tek bir çocuğu olmuştu ve onun adı da İbrahim'di.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kaç Çocuğu Vardır?

Hz. Muhammed (s.a.v.) evliliklerinden ikisinden toplam 8 çocuğa sahipti, ancak erkek evlatlarını daha bebekken kaybetti. Hz. Muhammed ilk çocuğuna Kasım adını verdi, fakat Kasım henüz 2 yaşındayken Mekke'de vefat etti. Hz. Muhammed'in ilk doğan ve ilk vefat eden çocuğu Kasım'dı. Hz. Muhammed 30 yaşındayken Zeynep dünyaya geldi, Zeynep vefat ettiğinde 4 yaşındaydı. Peygamber efendimizin (s.a.v.) diğer kızı Medine de 4 yaşında vefat etti.

Hz. Muhammed 33 yaşındayken Rukiye dünyaya geldi. Hz. Rukiye büyüdüğünde Hz. Osman ile evlendi ve Habeşiştan'da yaşamaya başladı. Daha sonra Medine'ye hicret eden Rukiye, Bedir Savaşı bittiğinde vefat etti. Ümmü Gülsüm, İslamiyet gelmeden önce doğmuştu. Hz. Rukiye vefat edince Hz. Osman ile evlenen Ümmü Gülsüm, evliliğin henüz altıncı yılındayken vefat etti.

Hz. Muhammed'in en küçük kızının adı Fatıma'dır. Fatıma Mekke'de doğmuş ve Hz. Muhammed'in vefatından birkaç ay sonra vefat etmiştir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) oğullarından Hz. Abdullah 3 aylıkken, Hz. İbrahim ise 18 aylıkken vefat etmiştir.







