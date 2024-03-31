Pınarbaşı Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Pınarbaşı seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Pınarbaşı 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Pınarbaşı Seçim Sonuçları 2024

Pınarbaşı ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Pınarbaşı seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Pınarbaşı 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Menduh Uzunluoğlu %42,3

CHP - Deniz Yağan %31,6

İYİ Parti - Cuma Sağlam %21,3

BBP - Abdullah Yağmur %3,69

Pınarbaşı 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Yağan - (Kayseri / Pınarbaşı)

Bağımsız Türkiye Partisi Emrehan Metin - (Kayseri / Pınarbaşı)

Demokrasi ve Atılım Partisi Fazıl Demircioğlu - (Kayseri / Pınarbaşı)

Büyük Birlik Partisi Hayrettin Uslu - (Kayseri / Pınarbaşı)

Milliyetçi Hareket Partisi Menduh Uzunluoğlu - (Kayseri / Pınarbaşı)

Pınarbaşı Hakkında

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahiptir, Aksaray'ın batısında yer alır ve Hasan Dağı'nın eteklerine kadar uzanır. Tarihi açıdan, Pınarbaşı bölgesi eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Günümüzde, Pınarbaşı ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm potansiyeline sahiptir.



