Porto Galatasaray maç özeti izle! Video galeri

Şampiyonlar Ligi'nde Porto kendi evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi ve grupta da liderliğe yükseldi. Toplamda 6 net pozisyona giren ve bunları değerlendiremeyen sarı kırmızılı takım, 49. dakikada kalesinde golü gördü ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Portekiz deplasmanına lider olarak gelen Galatasaray, Porto’ya 1-0 mağlup olarak liderliği rakibine kaptırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam A, B, C, D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Galatasaray’ın yer aldığı D Grubu’nda Alman ekibi Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 yenerken, Galatasaray ise Porto’ya 1-0 mağlup oldu. Böylece 4 puanla Porto liderliğe yükselirken, aynı puanda Schalke ikinci, 3 puanda kalan Galatasaray 3. sırada yer aldı. Gecenin en farklı skorunu ise C Grubu’nda Paris Saint-Germain aldı. Fransız ekibi, Kızılyıldız’ı 6-1 mağlup etti.

03:09 dk 04 Ekim 2018 Diğer Salladık ama yıkamadık: Porto 1-0 Galatasaray (Maç özeti) UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Porto deplasmanında sahaya çıktı. Mücadeleyi Portekiz temsilcisi 1-0 kazandı. Ev sahibi takımın golünü 49. dakikada Marega kaydeetti. Galatasaray, Sinan Gümüş, Nagatomo, Onyekuru ve Rodrigues ile net pozisyonlar yakalasa da maçtan eli boş döndü.







UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Atletico Madrid: 3 - Club Brugge: 1

Borussia Dortmund: 3 - Monaco: 0

B Grubu:

PSV Eindhoven: 1 - İnter: 2

Tottenham: 2 - Barcelona: 4

C Grubu

Paris Saint-Germain: 6 - Kızılyıldız: 1

Napoli: 1 - Liverpool: 0

D Grubu

Lokomotiv Moskova: 0 - Schalke 04: 1

Porto: 1 - Galatasaray: 0

01:01 dk 03 Ekim 2018 Diğer Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaştı. Porto, Parega'nın 49. dakikada attığı golle temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçti. Yenen goldeki defans hatası Galatasaray taraftarını isyan ettirdi.





Fatih Terim: "Mağlubiyeti hak etmedik"

Galatasaray Teknik Direktörü, Porto maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Porto’ya 1-0 yenildi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, Porto’yu tebrik ederek, "Bazen yenilirken de helal olsun dedirtebilirsiniz. Bence bugün o maçlardan bir tanesiydi. Birçok çok net pozisyon yakaladık. Ancak değerlendiremedik. Sahalarında bu kadar gol pozisyonuna girip, başa baş mücadele edip, Porto’yu durdurmak çok kolay değil. Birçok mevkide sayısal olarak eşitiz ama mevkisel olarak özellikle alternatif adına eşit elemanlara sahip değiliz. Futbol sonuç oyunu. Mağlup olduk ama bence hak etmedik. Analizimiz oyuna ve pozisyona yansıdı ama maalesef skora yansımadı. Daha 4 maçımız var. Allah’ın izniyle bu gruptan çıkacağız" dedi.

"Galatasaray taraftarlarının gurur duyacağı bir takım vardı"

Terim, mağlubiyet nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, "Bugün müthiş bir gün olabilirdi. Beni sevindiren şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı. Sadece bunu söyleyebilirim, onun dışında hoşuma gitmedi" diye konuştu.

Serdar Aziz’in pozisyonuna da herkesin penaltı dediğini vurgulayarak, hakemlerden bir şey beklememeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu sonuçla Galatasaray 3 puanda kalırken Porto puanını 4'e yükseltti. Sarı kırmızılılar grubunda 3. sırada yer aldı.