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Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ayasofya Camii imamı oldu: İşte Mehmet Emin Ay'ın hayatı, biyografisi

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde görevlendirildiği açıklandı. 15 Aralık 2011 ve 16 Şubat 2013 tarihinde iki kez Bursa Müftüsü olarak atandı. Mehmet Emin Ay, Taleal Bedru Aleyna ilahisiyle de bilinir. Peki Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir? Ayasofya Camisi yeni imam Mehmet Emin Ay nereli, kaç yaşında?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir? Ayasofya Camisi yeni imam Mehmet Emin Ay nereli, kaç yaşında?
Mehmet Emin Ay kimdir?

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren her hafta Cuma namazı ile Cuma günü ikindi, akşam, yatsı ve cumartesi günleri sabah namazını kıldırmak üzere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde görevlendirildi.

Mehmet Emin Ay kimdir?

  • 1 Nisan 1963 tarihinde Van’da doğdu. Van İmam-Hatip Lisesi’ni 1980 yılında, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1984 yılı Haziran döneminde birincilikle bitirdi. Mezuniyet sonrası açılan sınavlarda başarılı olarak, aynı fakülteye 8 Ekim 1984’te Din Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1986 yılında Yüksek Lisansını, 1992 yılında ise Doktorasını tamamladı. 1993 yılında askerlik görevini yerine getirdi. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör oldu.

Mehmet Emin Ay nerede görev yaptı?

  • 15 Aralık 2011 ve 16 Şubat 2013 tarihinde iki kez Bursa Müftüsü olarak atandı.

1986 yılından itibaren TRT ve diğer özel televizyon ve radyo kanallarında hazırladığı programları yayınlandı. 1998 yılında ise yerel bir televizyon kanalında bir ay boyunca yayınlanan “ Ramazan Özel Programı”nın yapımcılık görevini bir meslektaşıyla birlikte yerine getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Taleal Bedru Aleyna ilahisi

Akademik hayatının ilk senelerinde, çalışmalarından arta kalan zamanlarda, sonraki yıllarda uzun süre hafızalardan silinmeyecek Taleal Bedru Aleyna adlı albümünün beste ve tercüme çalışmalarıyla meşgul oldu.

Tasavvuf Musikisi ile Klasik Türk Musikisi arasında kendine has bir tavra sahip ilk özgün bestelerini 1990’lı yıllarda vermeye başladı. Süleyman Arif Emre’nin “Leblerimle Emrine Âmâdeyim”, Cengiz Numanoğlu’nun “O Gece Sendin Gelen”, Hayreddin Karaman’ın “Şemâil-i Şerif” adlı eserleri uzun süre dillerden düşmedi.

Şair Bahattin Karakoç’un Münâcât yarışmasında birinci olan “Beyaz Dilekçe” adlı eserini 2001 yılında Beyaz Dilekçe adlı albümde, Nurullah Genç’in, Na’t-ı Şerif yarışması birincisi “Yağmur” adlı eserini ise 2004 yılında Güle Sevda adlı albümde seslendirdi. Bu iki albüm de en çok dinlenen klasikler arasında yerini aldı.

  • Son albüm çalışması, Kasım 2008’de Aşkın Kanatları adıyla yayınlandı. Hz. Mevlânâ’ya ait eserlerin yer aldığı bu albümde, Türkçe yanında, Farsça, Arapça ve İngilizce metinler özenle seslendirildi. 1988 yılından itibaren geçen süreçte, sayısı yetmişe ulaşan besteleriyle müstakil olarak 21 albüm yaptı. Bestelerinden bir kısmı yerli-yabancı bazı sanatçılar tarafından da seslendirildi.

Müzik alanındaki çalışmalarından dolayı Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından 2009 Yılı Müzik Ödülü’ne layık görüldü.

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