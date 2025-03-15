81 ilde 133 noktada vakıf sofrası

Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan iftar sofraları asırlık dayanışmanın simgesi oluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar programlarında, şehir merkezlerinde ve vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalarda 29 gün boyunca en az bin kişiye yemek ikram ediyor. Günlük kurulan iftar sofrası 133’ü buluyor. İlki 2022'de 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonları, bu yıl tüm şehirlere yaygınlaştırıldı.